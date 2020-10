Buget suplimentar la Măsura 2 - granturi de 2.000-150.000 euro. Vești bune și la microgranturile de la Măsura 1. Sumele vehiculate în Guvern

Dan G

1. Sa se ia banii din masura 3 pentru ca nu este momentul investitiilor. IMM-urile afectate direct de masurile de inchidere a economiei care au fost profitabile pana in 2020 trebuie ajutate sa ajunga in vara urmatoare. De ele depind peste 150.000 de locuri de munca, taxe la buget etc. Plus efecte de orizontala de lunga durata... Daca acestea mor multe vor fi INLOCUITE de importuri din tari care si-au protejat economia "mai cu cap".

2. Trebuie modificata legislatia pentru fonduri europene si la astfel de programe sa fie eliminata posibilitatea aplicarii prin imputerniciti-consultanti. Daca o firma este in stare sa faca o afacere profitabila, asigure locuri de munca etc trebuie sa fie in stare sa completeze niste formulare de pe un site web. O firma CU ADEVARAT in dificultate s-a uitat la cei 5-10% solicitati de consultanti.

3. Ministrul Virgil Popescu trebuie DEMIS. Acest proiect pregatit timp de 7 luni arata nivelul lui de competente, iar ista erorilor este prea lunga pentru un simplu comentariu. Ludovic Orban este vinovat in aceeasi masura de esecul acestui program. La fel si girantul de mai sus.