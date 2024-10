Oradea: Eveniment Demo Day la sfârșitul unui incubator de startup-uri. Finanțări totale de 50.000 EUR

14 startup-uri care oferă soluții de tehnologie în domenii de inteligență artificială, pentru finanțe, sănătate, LLMs, realitate extinsă, educație și turism își vor prezenta ideile în cadrul evenimentului Demo Day de la finalul incubatorului Bright Labs, potrivit unui comunicat transmis, miercuri, StartupCafe.ro.

În cadrul ediției cu numărul 4 a incubatorului inițiat de Make IT in Oradea, startup-urile pot primi finanțări de până la 50.000 EUR și granturi de până la 5.000 EUR.

Evenimentul, care va avea loc pe 30 octombrie 2024, își propune să aducă împreună peste 150 de participanți precum: investitori, parteneri corporate, fondatori și mentori din toată regiunea din sud-estul Europei.

Această ediție a Bright Labs Incubator a atras 355 de fondatori din întreaga lume, dintre care 14 startup-uri au fost selectate să participe în program. Din aceste echipe, 9 s-au mutat temporar în Oradea pentru a-și dezvolta produsele inovative, beneficiind de cazare gratuită, masă, granturi suplimentare și suportul unor mentori și antreprenori cu experiență.

Fondatorii au avut parte de sesiuni de dezvoltare a produselor prin întâlniri, ateliere, consultanță și mentorare, atât în spațiul de coworking pus la dispoziție în Cetatea Oradea, cât și online oferite de mentorii programului Bright Labs.

Printre aceștia s-au numărat experți și antreprenori cu succes la nivel internațional precum: Timmy Ghiurău (Innovation Manager „Volvo”), Gabriel Păunescu (CEO „Naologic”), Vasilica Bob (CPO „123FormBuilder”), Gabriel Pană (Fondator „Traction Keys”), Radu Negulescu (Fondator „Sessions”), Alexandra Jivan (Partener „LegalFor”), Irina Scarlat (Product Marketing & Growth Executive, Uber & Revolut Alumna), Daniel Andor (Product Design Expert), Adrian Pica (Co-fondator „PretulMeu.ro” și ex-Bolt & ex-Grab Product Manager).

Make IT in Oradea este o organizație non-profit fondată la inițiativa Primăriei Oradea și ADLO SA, împreună cu membrii locali Creatopy, Mobiversal, Helion, RO et CO International, și partenerul național Orange România. Scopul organizației este de a crește ecosistemul local de antreprenoriat.