Școlile din New York înlocuiesc Zoom cu altă aplicație, din cauza problemelor de securitate a lecțiilor online

Școlile din New York renunță la Zoom din cauza unor probleme de securitate a lecțiilor transmise online și vor folosi o altă aplicație de comunicații video pe internet, în timpul închiderii unităților de învățământ pentru prevenirea răspândirii coronavirus COVID-19.

Departamentul pentru educație al New York-ului nu are un contract central cu Zoom, iar elevii și cadrele didactice vor trece la aplicația Microsoft Teams, care are „aceleași capabilități, dar cu măsuri de securitate potrivite”, a declarat, pentru CNN, o reprezentantă a instituției, Danielle Filson.

Diverși utilizatori s-au plâns, în aceste săptămâni, de un fenomen intitulat „zoombombing”, în care tot felul de răufăcători și ciudați interveneau abuziv în transmisiile private pe Zoom și afișau imagini obscene sau proferau injurii.

Miercurea trecută, fondatorul Zoom, miliardarul Eric Yuan, și-a cerut scuze pentru aceste incidente, dar a arătat că aplicația a fost gândită pentru utilizarea de către companii, care oricum au sisteme de securitate IT separate.

Toate aceste probleme au apărut după ce Zoom a început să fie folosită de un număr foarte mare de persoane, ca urmare a măsurilor de autoizolare pentru prevenirea pandemiei de corobanirus COVID-19. Compania a luat deja unele măsuri, în principal tutoriale online și asistență pentru ca utilizatorii să învețe să își securizeze transmisiile.

Săptămâna trecută, dezvoltatorii aplicației Zoom, folosită intens în perioada de criză pentru comunicare video #deladistanta, au început să distribuie o actualizare pe care utilizatorii ar trebui să o instaleze rapid - după cum a relatat StartupCafe.ro.

Actualizarea are numărul de versiune Zoom 4.6.19253.0401 și rezolvă intens criticata problemă a adreselor URL pe care aplicația le transformă în link-uri partajabile; utilizatorul poate da click direct pe link-uri iar acestea se deschid într-un browser de web precum Chrome, de pildă.

Exemplul cel mai comun este, de exemplu, link-ul acestui articol pe care cineva aflat în aplicația Zoom, pe chat, să zicem, îl trimite unui alt utilizator.

Trimiterea acestui link în sine nu ar fi o problemă pentru că și alte aplicații precum cele de mesagerie, ca Whatsapp sau Facebook Messenger, fac același lucru.

Doar că, așa cum au descoperit experți în securitate IT, în cazul Zoom, adresele de url care se transformă în link-uri accesibile la click dezvăluiau, în același timp, date sensibile precum UNC – Universal Name Convention.