Plan de continuitate a afacerii: 3 paşi importanţi pentru a crește șansele de supravieţuire pentru firme cu 30%

Un plan bine pus la punct de continuitate a afacerii crește cu cel puțin 30% șansele unei întreprinderi de a face față unei crize precum cea pe care o traversăm în aceste zile, când firmele încearcă să se replieze, să se adapteze și să își continue activitatea prin adoptarea unor soluții pentru menținerea în funcțiune a unor procese de business esențiale, potrivit consultanţilor de business.

Experții companiei Horváth & Partners România.au dezvoltat un cadru de management ce presupune o abordare în trei pași, care ajută la stabilizarea proceselor în perioadele caracterizate de incertitudine puternică, cum este situația actuală generată de pandemia de COVID-19.

Acestea se aplică și în alte situații de pericol cum sunt crizele financiare, inundațiile, cutremurele sau alte amenințări care prezintă riscuri majore pentru companiile care nu au planuri de urgență pentru a gestiona situațiile extreme sau evenimentele de tip Black Swan – situații foarte rare, pe care nu le anticipează cu adevărat nimeni, dar ale căror efecte sunt cu atât mai devastatoare.

Angajaţi, servicii IT, furnizori

„Procesele esențiale care mențin o companie în stare de funcționare trebuie să rămână stabile, chiar și în situații neobișnuite, cum este cea pe care o traversăm acum, considerată fără precedent de la încheierea ultimei conflagrații mondiale. Prin urmare, este necesară protejarea resurselor importante fără de care funcționarea devine imposibilă, adică a angajaților, a serviciilor IT, a furnizorilor externi etc. Pentru a le putea fi alături clienților noștri în această perioadă foarte dificilă am lansat și pe piața locală acest program pe care îl avem din 2007 în portofoliul nostru internațional. În acest moment, sunt cruciale viteza de reacție și adoptarea unor măsuri simple și rapide de limitare a impactului negativ pe care această pandemie îl va avea asupra întregii economii”, a explicat Kurt Weber, Director General al Horváth & Partners România.

Cei trei pași ai managementului inteligent al continuității afacerii implică, în viziunea consultanților Horváth & Partners, următoarele acțiuni:

(1) înțelegerea profundă a vulnerabilităților proceselor proprii;

(2) analiza impactului pe care situația de criză îl are asupra afacerii, precum și identificarea și coordonarea proceselor a căror întrerupere poate duce la daune majore și potențial ireversibile, respectiv

(3) elaborarea strategiei de continuitate a afacerii.

„Să acționezi rapid și înțelept este cheia pentru a face față cu succes unor perioade incerte cum a fost criza economică globală din 2008 sau cum este, în prezent, pandemia cu noul coronavirus. Companiile trebuie să identifice care sunt procesele critice de afaceri și să dezvolte planuri de urgență eficiente, iar pentru acest lucru multe dintre ele, în special cele foarte mari, care au mii și zeci de mii de angajați și numeroase proceduri, au nevoie de ajutor de specialitate din partea consultanților specializați pe acest segment. În asemenea situații, este necesar să fie identificat factorul declanșator de întrerupere a procesului și să se acorde atenție simptomului, nu cauzei. De exemplu, nu este relevant de ce angajații nu se mai pot prezenta la sediul companiei, ci trebuie văzut cum influențează acest lucru valoarea și productivitatea afacerii și ce măsuri trebuie luate în așa fel încât personalul să fie în siguranță și asigurat financiar, pe cât posibil, iar compania să își poată continua activitatea la standarde optime în situația respectivă”, a mai punctat Kurt Weber.

Din perspectiva reprezentanților Horváth & Partners, momentan cei mai mulți jucători care au început deja să pună în aplicare planuri de continuitate a afacerii provin din industriile care au fost până acum cel mai grav afectate de pandemia COVID-19: industria aviatică, turism și HoReCa. În țări precum Germania, Austria sau Polonia, unde practica adoptării unor planuri de continuitate a prins teren de mai multă vreme, marile companii au luat deja măsuri de limitare a pagubelor economice pe care această situație neobișnuită le va genera.