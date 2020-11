Ministrul Economiei, responsabil cu ajutoarele IMM, infectat cu coronavirus COVID-19

Minstrul Economiei, cel care gestionează împărțirea ajutoarelor de stat de 1 miliard de euro pentru microîntreprinderi, firmele mici și mijlocii (IMM), PFA, ONG și cabinete medicale, de recuperare din criza COVID-19, a anunțat, luni, că și el a fost diagnosticat cu această boală.

Virgil Popescu (52) a precizat că nu are „simptome grave”.

„Astăzi am fost testat pozitiv cu COVID - 19. Am urmat protocolul și sunt încrezător că va fi bine. Sâmbătă am fost testat pentru plecarea în Israel. Testul a fost negativ. Duminică noaptea am avut simptome de gripă. Astăzi am făcut un nou test, care a ieșit pozitiv. Nu am simptome grave. Cei apropiați sunt în regulă.

Aveți grijă mare de fiecare dintre voi. Masca vă poate proteja. Am respectat regulile, dar acest virus nu iartă. Sunt încrezător că voi trece și peste această perioadă. Că este multă treabă de făcut” - a scris, pe Facebook, ministrul Economiei, Virgil Popescu.