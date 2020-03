Google lasă antreprenorii să-și marcheze afacerea ca “închisă temporar” în Search și Maps

Google oferă antreprenorilor opțiunea de a-și marca afacerea ca “închisă temporar” în Google My Business (Compania mea pe Google). În acest fel, oamenii pot vedea direct în Google Search sau Maps (Hărți) care sunt afacerile locale deschise și între ce ore funcționează, astfel încât să nu rătăcească afară mai mult decât ar trebui.

Utilizatorii Google My Business pot accesa noua funcție de la Google My Business în meniul "Close this business on Google", scrie SearchEngineLand.

Această secțiune din meniu oferă acum trei opțiuni:

Marcați ca închis temporar (Mark as temporarily closed)

Marcați ca închis definitiv (Mark as permanently closed)

Eliminați afișarea (Remove Listing)

Desigur, utilitatea funcției depinde în continuare rapiditatea cu care antreprenorii își actualizează starea. Reprezentanții Google au anunțat că folosesc un algoritm de inteligență artificială (AI) pentru a cere firmelor să confirme și să își actualizeze programul de funcționare.