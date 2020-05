O firmă IT românească donează spitalelor din Cluj echipamente de 450.000 Euro

O firmă IT din Cluj a renunţat la un buget de 450.000 de euro şi a procurat ventilatoare şi alte echipamente medicale, scrie, marți, Mediafax. Astfel, 50 de ventilatoare, peste 50.000 de măşti şi 5.000 de combinezoane au fost donate spitalelor. Toţi angajaţii companiei au venit în ajutorul medicilor din linia întâi.

Aparatele şi echipamentele de protecţie au fost donate de o firmă IT din Cluj. Compania a decis ca banii alocaţi pentru viitoarele evenimente ale companie, să fie investiţi în echipamente medicale în valoare de 450.000 de euro.

„Am comandat aproximativ 50 de echipamente de ventilaţie mecanică non-invanzivă, acum o săptămână le-am primit şi imediat le-am şi donat la şapte spitale. Banii au fost exclusiv banii firmei, am decis să renunţăm la anumite evenimente. Am mai adus măşti, aproximativ 50.000 de măşti. Am simţit, aşa am simţit pur şi simplu”, a spus Voicu Oprean (foto), fondator și CEO al companiei AROBS Transilvania.

Medicii au rămas profund impresionaţi de modul în care comunitatea le-a sărit în ajutor.

„Nu pot decât să apreciez că persoane private au scos bani din buzunarele lor ca să acopere nişte necesităţi de moment. Au venit măşti când am avut nevoie de măşti, au venit viziere când am avut nevoie de viziere, au venit ventilatoare când am avut nevoie de ele, care rapid, eficient, au acoperit nişte lipsuri, le mulţumim foarte mult şi au ajutat enorm de mult”, a afirmat Bogdan Popovici, medic chirurgie toracică.

În total, 50 de ventilatoare non-invazive, peste 50.000 de măşti şi 5.000 de combinezoane au ajuns în spitalele din Cluj.