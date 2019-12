Startup-ul românesc care dezvoltă chatbots Druid, evaluat la 8 milioane de euro, după o investiţie de la fondul EarlyGame

Fondul de investiţii EGV anuntă o rundă de investiții în startup-ul Druid, care dezvoltă tehnologie de chatbots pentru companii mari, înființat şi condus de omul de afaceri Liviu Drăgan şi evaluat la peste 8 milioane de euro.

Liviu Drăgan este un antreprenor cunoscut în lumea de business. Anterior Druid, acesta a înființat şi condus TotalSoft, producătorul soluției Charisma, leader de piață în domeniul ERP.

Druid dezvoltă tehnologie de chatbots pentru companii mari, printre clienții săi numărându-se Banca Transilvania, BCR, Regina Maria, Dona, Asirom, Unicredit, BRD, EON, Agricover, Cărtureşti, Rompetrol, Garanti Bank şi alții. Druid are parteneriate strategice cu EY, dar şi cu KMPG, PwC, Deloitte şi Capgemini. De asemenea, compania are parteneriate tehnice cu Microsoft şi UIPath, care promovează druizii inteligenți pe platformele lor.

“Experiența de business a fondatorului, coeziunea echipei şi expertiza ei în construirea de produse tehnologice ne-au dat încredere că Druid va fi o poveste de succes,” a declarat Radu Stoicoviciu, Partener EGV. “Tehnologia de chatbots a ajuns la maturitate şi a atins acel punct în care valoarea pe care o crează este cuantificabilă de către clienții corporate, mai ales în domenii precum cel bancar sau în sănătate. Iar druizii sunt chatbots super-inteligenți, care se conectează la celelalte sisteme IT ale companiilor şi extrag de acolo insight-uri şi date pe care le folosesc în dialogul cu diferiți stakeholderi,” a adăugat acesta.

Liviu Drăgan, fondatorul şi CEO-ul Druid a spus: “Consider că acum era momentul potrivit pentru intrarea în acționariatul Druid a unui investitor instituțional. Am avut mai multe fonduri de investiții care şi-au arătat interesul pentru Druid. Am ales EGV, alături de care am convingerea că putem construi o companie globală. Planurile noastre includ o expansiune rapidă în Statele Unite şi încă o rundă de investiții la jumătatea anului viitor, când vom ridica din piață undeva între 8 şi 10 milioane de euro la o evaluare a companiei de peste 20 milioane.”

Early Game Ventures (EGV) este un fond de investiţii cu capital de risc (venture capital) finanțat cu prioritate prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 şi cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională.

Fondul European de Investiţii (FEI) este parte a Grupului Bǎncii Europene de Investiţii şi este principalul finanţator de risc pentru IMM din Europa, prin instrumente de capital de risc, garanţii şi microfinanţare. În România, FEI implementează instrumente financiare cofinanţate prin fonduri structurale şi de investiţii, precum JEREMIE 2007-2013, Iniţiativa pentru IMM, POR, POC, PNDR.

Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 (POC) susține investițiile menite să răspundă nevoilor și provocărilor legate de nivelul redus al competitivității economice, în special în ceea ce privește (a) sprijinul insuficient pentru cercetare, dezvoltare și inovare și (b) infrastructura subdezvoltată privind Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor. POC beneficiază de o alocare de 1,33 miliarde euro din Fondul European de Dezvoltare Regională.