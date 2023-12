[P] Anunț privind finalizarea proiectului cu titlul ”Montare panouri fotovoltaice pentru producția de energie regenerabilă necesară consumului propriu” - SANO VITA SRL

Societatea SANO VITA SRL, cod de identificare fiscală 7852913, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J38/692/1995, cu sediul în localitatea Ulmetel, strada Industriei nr. 89, Judet Vlacea, a derulat începând cu data de 28.04.2023 proiectul nr. cod RUE 41, SMIS 161090, intitulat ”Montare panouri fotovoltaice pentru producția de energie regenerabilă necesară consumului propriu” co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională/Fondul de coeziune, prin Programul Infrastructura Mare 2014-2020, Apel proiect 14 – Masuri de ajutor de stat pentru productie din surse energie regenerabile – Clasa CAEN 10,11 (partial), în baza Contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020, în data de 27.04.2022.

Valoarea totală a Contractului de Finanțare a fost de 2.146.767,51 lei, din care suma finanţării primite din Programul Operaţional Infrastructura Mare a fost de 807.949,48 echivalentă cu 45 % din valoarea totală eligibilă aprobată.

Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat productia si utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu cu scopul de a dobandi independenta energetica a societatii SANO VITA SRL.

Investitiile propuse prin proiect, care contribuie la indeplinirea obiectivului general, au constat in investitii in echipamente/dotari specifice pentru obtinerea de energiei din surse regenerabile (energie solara) respectiv montarea de panouri fotovoltaice cu o capacitate de productie totala de 400kw care se incadreaza in capacitatea de productie specifica prosumatorului (puteri instalate de pana la 400kw pe loc de consum).

Rezultatele prevăzute, care reies din obiectivele specifice sunt:

Capacitatea de productie totala, nou instalata 400kw la punctele de lucru, astfel:

1. Ulmetel, Comuna Pausesti-Maglasi – 200 kw

2. Sat Vladesti, Comuna Vladesti - 200 kw

Reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera dupa implementarea proiectului va fi de 80.20 %

Date de contact beneficiar:

Nume, prenume : Velcu Florian

Funcție : Administrator

Email : florian.velcu@sanovita.ro

Telefon : 0743332237