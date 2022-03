Startup-ul românesc FlowX.AI, parteneriat cu UiPath

Startup-ul FlowX.AI, o platformă IT românească ce oferă soluții digitale băncilor și instituțiilor financiare nebancare, face un parteneriat cu UiPath, primul unicorn românesc, listat la bursa din New York, pentru a automatiza experiențele digitale ale clienților lor.

Prin această colaborare, UiPath și FlowX.AI vor să creeze o soluție care permite companiilor să-și accelereze și să-și îmbunătățească efeciența automatizării.

Ele vor beneficia de avantajele platformei UiPath, care le va ajuta la accelerarea transformării digitale pe infrastructura existentă, fără a fi nevoie de investiții extra, conform unui comunicat transmis, marți, StartupCafe.ro.

Roboții software UiPath au contribuit la accelerarea integrării cu sisteme publice și private pentru validarea și îmbunătățirea utilizării datelor în procesul de verificare și screening al clienților bancari (KYC) în timp ce platforma FLOWX.AI fluidizează experiențele de onboarding ale acestora.

„Prin gradul crescut de automatizare, cele două soluții fac ca onboarding-ul unei persoane fizice, dar și al unui IMM să se întâmple în mai puțin de 10 minute, fapt ce contribuie la o experiență îmbunătățită a clienților și a angajaților din front office”, conform comunicatului.

„Suntem încântați că FlowX.AI devine partener de tehnologie al UiPath. Le-am urmărit evoluția și suntem încrezători că ne vom aduce împreună contribuția prin tehnologie la construirea avantajelor strategice ale clienților noștri comuni și crearea unei experiențe digitale unitare pentru clienții și angajații acestora”, spune Dhruv Asher, Senior Vice President, Technology Alliances al UiPath.

Și Ioan Iacob, CEO și cofondator FLOWX.AI, susține că „parteneriatul nostru cu UiPath crește gradul de utilizare a automatizării software, contribuind la realizarea unor experiențe digitale moderne pentru clienții și angajații organizațiilor”.

El a mai spus că „UiPath oferă o modalitate rapidă și sigură pentru integrarea platformei FLOWX.AI peste sistemele existente ale companiilor, construind împreună la o viteză și eficiență fără precedent. Pe măsură ce companiile au din ce în ce mai mare nevoie de a-și fluidiza interacțiunile cu clienții și angajații, prin parteneriatul cu UiPath vom putea crește potențialul comun pentru deservirea clienților globali”.

UiPath a fost fondată în anul 2005, la București, sub numele de DeskOver, de programatorii români Daniel Dines și Marius Tîrcă. În prezent, compania are sediul central la New York. În aprilie 2021, UiPath a devenit prima companie fondată în România care a ajuns să se tranzacționeze pe Bursa de la New York, cea mai mare din lume.

Compania româno-americană este lider mondial în roboți software - RPA.

De cealaltă parte, FlowX.AI a fost înființată la sfârșitul anului 2020 de către Ioan Iacob - CEO, Șerban Chiricescu - CTO și Radu Căutiș, iar în 2021 a început să își desfășoare operațiunile.

Companie care a obținut o finanțare de 8,5 milioane de dolari la sfârșitul lui 2021, le oferă organizațiilor posibilitatea de a-și consolida și transforma sistemele și procesele de business existente, în experiențe omnichannel moderne și unificate pentru clienți și angajați.

Aceasta spune că le permite companiilor să obțină rezultate în câteva săptămâni, comparativ cu dezvoltări anterioare care durau ani, și la o viteză de 40 de ori mai mare decât alternativele din piață, fără a fi necesară schimbarea sistemelor existente.