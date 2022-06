De ce a picat prețul criptomonedei Elrond, zilele acestea: atac de 113 milioane dolari

Utilizatorii crypto au putut vedea cum criptomoneda românilor de la Elrond a picat, zilele acestea până la o limită inferioară de circa 65 de dolari, în urma unui atac asupra Maiar DEX, exchange-ul dezvoltat de startup-ul sibienilor, dar miercuri compania a anunțat că a rezolvat problema.

„Maiar DEX a renăscut azi. Recuperarea este completă DEX este live. API-urile sunt live. Toate fondurile sunt în siguranță. Toți utilizatorii sunt în siguranță”, a anunțat, miercuri, CEO-ul Beniamin Mincu, pe Twitter.

Problemele au început luni noaptea. Beniamin Mincu a primit un telefon, marți, la 2 dimineața, de la un om din echipa sa, care l-a anunțat că se petrecea „o activitate ciudată” pe exchange-ul Maiar DEX, al Elrond.

„Am descoperit un bug care ar fi putut afecta utilizatorii. La 3 dimineața am trezit mare parte din echipă să vedem cum putem rezolva problema. Am inițiat starea de urgență, am oprit două activități centrale: Maiar DEX și Key APIs, înțelegând că, dacă nu le opream, exploit-ul ar fi afectat utilizatorii finali. A fost descoperit un bug în protocol , un bug critic, pe care l-am rezolvat. Am verificat toate fondurile și conturile, să vedem ce a făcut exploit-ul și care sunt consecințele”, a povestit el, pe YouTube, marți.