O platformă românească a intermediat vânzări de 3 milioane EUR în ziua de Black Friday 2023, cu 75% mai mult față de 2022

O platformă românească de marketing afiliat a intermediat vânzări de 3 milioane EUR fără TVA, în ziua de Black Friday 2023, cu 75% mai mult față de 2022.

Compania 2Performant (simbol bursier 2P) a intermediat, în ziua de Black Friday, pe 10 noiembrie 2023, vânzări de 3 milioane EUR pentru 404 magazine partenere din România.

Pentru întreaga săptămână 6-12 noiembrie 2023, creșterea a fost de 52% față de perioada comparabilă din 2022, până la valoarea de 8,2 milioane EUR fără TVA vânzări generate pentru 469 de magazine online, conform unui comunicat transmis marți StartupCafe.ro.

Fiecare dintre cele 469 de magazine online au avut săptămâna trecută, în medie, 257 de vânzări în valoare de peste 17.000 EUR fără TVA.

„Creșterea noastră încetinise la aproximativ 40% în ultimele luni în comparație cu 2022, însă în momentul în care interesul românilor pentru cumpărăturile online a revenit, eram pregătiți de accelerare. În acest an am adus upgrade-uri importante motorului nostru principal de creștere - competiția de vânzări online Business League - unele majore chiar înainte de Black Friday și suntem foarte mulțumiți de rezultate. Până la finalul anului vom atinge pragul de 150 de milioane de euro vânzări generate prin 2Performant într-un an, în creștere cu 50% față de recordul anterior de 100 de milioane, stabilit anul trecut”, a declarat Dorin Boerescu, co-founder și CEO 2Performant.