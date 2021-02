Platformele de livrări au început anul 2021 cu finanțări de ordinul miliardelor de euro

Platforma online de livrări Just Eat Takeaway, care oprează și în România, s-a împrumutat cu 1,1 miliarde de euro, printr-o emisiune de obligațiuni covertibile în acțiuni, a informat compania, marți, la capătul unei serii de finanțări obținute de platforme similare din Europa.

Obligațiunile sunt împărțite în două tranșe:

Tranșa A - 600 de milioane de euro, cu maturitate în august 2025, cu randament de 0,331% pe an,

Tranșa B- 500 de milioane de euro, cu maturitate în februarie 2028, cu randament de 0,625% pe an.

Platforma olandeză de livrări de mâncare de la restaurante spune că va folosi capitalul suplimentar astfel atras „în scopuri generale, precum și pentru a asigura companiei flexibilitatea financiară pentru a acționa în cazul unor oportunități strategice ce ar putea apărea”.

Compania Just Eat Takeaway este rezultatul achiziției platformei Just Eat de către Takeaway.com, o tranzacție de 6,2 miliarde de lire sterline (circa 8 miliarde de dolari) care s-a finalizat în anul 2020.

Takeaway.com a fost fondată în anul 2000, în Olanda, de Jitse Groen (avea doar 22 de ani atunci), care conduce în prezent noua companie Just Eat Takeaway, în calitate de CEO. La rândul său, Just Eat a fost înființată în anul 2001, în Danemarca, de Bo Bendtsen, Jesper Buch, Per Meldgaard și Henrik Østergaard. Ulterior, serviciul s-a extins la Londra, de unde s-a dezvoltat la nivel internațional.

În 2020, Just Eat Takeaway a devent una dintre cele mai mari platforme de livrare de mâncare după ce a ajuns la un acord definitiv pentru a achiziționa serviciul american Grubhub, pentru 7,3 miliarde de dolari.

În România, Takeaway.com a pătruns începând din februarie 2018. Atunci, gigantul online a cumpărat grupul bulgar Hello Hungry, care deținea serviciul de livrări de mâncare Oliviera, care opera în România, precum și aplicația similară din Bulgaria, BGMenu.bg. Achiziția s-a ridicat la 10,5 milioane euro, în numerar.

În continuare, în România Takeaway.com operează prin firma Hellohungry S.A., care are ca principal obiect de activitate comerțul cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet (CAEN 4791). În anul 2019, firma din România a avut un număr mediu de 72 de angajați și o cifră de afaceri de 19,1 milioane de lei. Societatea fondată în anul 2014 a înregistrat pierderi de 708.000 de lei în anul 2019, conform datelor colectate de Termene.ro.

De asemenea, operațiunile românești ale Just Eat Takeaway se derulează și prin Hellogungry Delivery SRL, fondată în anul 2018. Firma a avut în anul 2019 140 de angajați și o cifră de afaceri de 10,3 milioane de lei. SRL-ul a făcut profit în 2019: circa 388.000 de lei.

Platformele online de livrări au înregistrat o creștere fulminantă pe fondul pandemiei de coronavirus COVID-19, declanșate din primăvara anului 2020: