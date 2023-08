IT: România are unele dintre cele mai mari resurse de talente tehnologice din Europa de Est (analiză)

Industria IT românească este dinamică, se dezvoltă continuu și beneficiază de resurse „bogate de talente și de o piață a forței de muncă competitivă” în ceea ce privește costurile, arată o analiză.

România beneficiază de unele dintre cele mai mari resurse de talente tehnologice din Europa de Est, conform unei analize realizată de compania de consultanță în tehnologie Thoughtworks.

„Industria IT din România și-a demonstrat reziliența într-un context economic marcat de provocări și reușește să-și continue creșterea și dezvoltarea, pe fondul unei forțe de muncă extrem de talentate și competitive din punct de vedere al costurilor, dar și al infrastructurii și al suportului de înaltă calitate. Angajații români prezintă abilități tehnologice puternice, se adaptează ușor, sunt extrem de flexibili și reușesc să livreze servicii de înaltă calitate, înțelegând rapid nevoile și provocările pieței. În plus, sunt extrem de deschiși către inovare și doresc să participe la progresul tehnologic al societății”, a declarat Șerban Țîr, managing director Thoughtworks România.

În plus, piața IT din România are aproape 220.000 de specialiști în informatică și inginerie, dintre care peste 50% sunt dezvoltatori de software și reprezintă mai mult de 2,6 la sută din populația ocupată, potrivit unui studiu din 2022 ANIS, citat în analiză.

Astfel, cu o populație de 19 milioane, România are mai mulți profesioniști în tehnologie pe cap de locuitor decât SUA, China și India. De asemenea, România deține al doilea cel mai mare număr de femei coders din țările UE, cu aproximativ 26% din fondul de talente al țării alcătuit din femei, potrivit Eurostat.

Ce mai arată analiza:

Angajamentul și entuziasmul angajaților români sunt cele mai mari din Europa, conform raportului Gallup State of Global Workplace 2022. Indicatorul Gallup de implicare a angajaților este conceput pentru a măsura implicarea și entuziasmul angajaților în activitatea lor. Gradul de implicare este calculat pe baza unui sondaj cu 12 întrebări, conform analizei.

În 2022, România s-a clasat pe locul 6 în funcție de Indicele de competitivitate IT, menținându-și poziția de anul precedent. România au avut performanțe în ceea ce privește producția TIC per persoană angajată, fiind clasată pe locul 2 în Europa emergentă.

În plus, costul datelor din România s-a clasat pe locul 3 în rândul colegilor săi regionali, cu un cost mediu de 7,07 euro. De asemenea, România s-a lăudat cu cele mai rapide viteze de internet în bandă largă din Europa emergentă, cu o viteză medie de 160,65 Mbps. Cu toate acestea, numărul de studenți și absolvenți IT din țară s-a clasat pe locul 3 în regiune. În ceea ce privește proprietatea intelectuală, România s-a clasat pe locul 7 în International Property Rights Index și pe locul 8 în ICT Regulatory Tracker Index.

Mai multe inițiative guvernamentale, reformele, stimulentele de afaceri și promovarea transformării digitale au făcut din România unul dintre cei mai puternici jucători din arena IT din Europa de Est și o destinație de top în outsourcing la nivel mondial. Potrivit Global Innovation Index 2022, România se află acum în primele 50 de țări.

Dezvoltarea rapidă a sectorului IT din România este confirmată de creșterea anuală de 14,3%, contribuind cu 7% din PIB-ul țării, mai arată analiză.

Valoarea actuală a pieței IT din România constituie aproximativ 9 miliarde de dolari și este de așteptat să ajungă la 12,05 miliarde de dolari până în 2025, potrivit ANIS. Aceeași tendință pozitivă are loc și cu valoarea exporturilor de servicii TIC, care depășesc acum pragul de 6 miliarde de dolari. Cel mai mare segment al pieței este externalizarea IT, cu un volum de piață estimat de 344 milioane dolari în 2023.

