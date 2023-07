Firmele IT membre ANIS: Impact puternic negativ al eventualelor praguri de impozitare a salariilor IT-iștilor

Mihai Iacob

Impunerea impozitului pe salarii la specialistii IT este total neinspirata din urmatoarele motive:

-Sectorul IT este singurul din Romania aducator de valuta (net)

-Cei mai multi IT-isti lucreaza la firme transnationale cu sucursale(puncte de lucru) in Romania

In aceste conditii se vor reorienta si vor ocoli fiscul ,

Nu vor mai proiecta devoltari viitoare in Romania,



O parte din actualii IT-isti care lucreaza in tara vor pleca.