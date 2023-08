Fondul de investiții deschis de fondatorul Superbet intră în acționariatul Untold, cu acceptul Conciliului Concurenței

Consiliul Concurenţei a autorizat luni tranzacția prin care intră în acționariatul festivalului Untold și fondul de investiții Mozaik, înființat de omul de afaceri Sacha Dragic, fondatorul platformei de pariuri sportive Superbet.

Astfel, Ioan-Bogdan Buta și Mozaik Investment GmbH vor prelua compania Untold Universe S.A și firmele pe care aceasta le controlează.

Mozaik este o companie de investiții, cu birouri în Austria și România. Fondul de investiții a fost înființat în Austria, de Roland Haas, Juraj Koman și Sacha Dragic. Firma de capital are birouri la Viena, București și Bratislava. În biroul de la București activează ca managing partner Vlad Bușilă. Printre altele, fondul de investiții s-a remarcat în România prin preluarea unui pachet de acțiuni de 35% din brandul românesc de cafenele 5 to Go, precum și prin achiziția participației de 51,12% deținute de Banca Transilvania în aplicația fintech românească Pago.

La rândul său, Ioan-Bogdan Buta este un antreprenor local, fondator al festivalului Untold, organizat la Cluj-Napoca, și al festivalului Neversea, organizat în Constanța.

Grupul Untold desfășoară activități de management, marketing și publicitate și, preponderent, activează în industria divertismentului din Europa de Est, prin intermediul festivalului Untold.

În urma analizei, Consiliul Concurenţei a constatat că această operaţiune „nu ridică obstacole semnificative în calea concurenţei efective pe piaţa romȃnească sau pe o parte substanţială a acesteia și că nu există îndoieli serioase privind compatibilitatea sa cu un mediu concurenţial normal”.

Prin acest parteneriat, Mozaik va intra în acționariatul grupului Untold cu un pachet minoritar, urmând a furniza capital de creștere pentru dezvoltarea proiectelor Untold în plan regional și internațional - au transmis, în februarie 2023, reprezentanții Untold, într-un comunicat.

„Principalul obiectiv al parteneriatului vizează extinderea pe piața globală a brandului Untold, începând cu anul 2023”, a precizat atunci Untold Universe.