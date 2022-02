Un fond de investiții cumpără pachetul deținut de Banca Transilvania în Pago România

Compania de investiții Mozaik Investments, cofondată de Sacha Dragic, fondatorul Superbet, cumpără participația de 51,12% deținută de Banca Transilvania în Timesafe SRL, compania care operează aplicația Pago în România, conform unui comunicat transmis StartupCafe.ro, joi.

Tranzacția a fost asistată de BT Capital Partners, iar parteneriatul operațional dintre Banca Transilvania și Pago pentru procesarea plăților de facturi și a celorlalte tipuri de plăți disponibile în aplicație rămâne neschimbat.

„Acesta este primul pas dintr-un proces prin care companiile care operează Pago în România, Polonia și Italia vor fi consolidate sub o companie nouă, care va primi și finanțarea necesară pentru accelerarea creșterii Pago, atât în România cât și în alte țări din Europa. După finalizarea acestui proces de consolidare, compania rezultată va fi evaluată la 10 milioane de euro”, se arată în comunicat.

Pago este o aplicație lansată în 2017, cu ajutorul căreia s-au plătit peste 10 milioane de facturi către cei peste 380 de furnizori de utilități integrați în România. Aplicația poate fi folosită și pentru plăți de taxe și impozite locale, reîncărcări de cartele telefonice, asigurări RCA și de călătorie, transfer de bani în timp real și donații către ONG-uri. Pago este prezentă și în Polonia, urmând a fi lansată și în Italia.

„Cu această tranzacție Pago trece la etapa următoare de creștere, în care ne vom concentra pe expansiunea internațională și pe adăugarea de noi funcționalități în aplicația disponibilă în România. Deja am început procesul de creștere a echipei prin adăugarea a 20 de colegi noi în următoarele 6 luni. Ne bucurăm să avem alături un nou partener, cu ambiții la fel de mari ca ale noastre pentru ce poate să devină Pago în următorii ani. Dorim să mulțumim pe această cale Grupului Financiar Banca Transilvania, care au crezut în noi de la început și ne-au susținut în ultimii ani. Parteneriatul nostru operațional va rămâne la fel de strâns după această tranzacție și vom continua să lucrăm împreună cu BT pentru a oferi experiența Pago către cât mai mulți utilizatori din România”, spun Adrian Cighi și Alexandru-Gala Popescu, Co-fondatori Pago.

„Suntem foarte încântați de noul nostru parteneriat cu Pago și considerăm că există toate premisele pentru a continua această poveste de succes: o echipă puternică și experimentată, condusă de doi fondatori ambițioși și un produs cu peste 230,000 de utilizatori activi în România și Polonia. Avem planuri mari de dezvoltare, atât georgrafic cât și ca funționalități disponibile în aplicație și suntem încrezători că împreună le vom îndeplini”, a spus Vlad Bușilă, Mozaik Investments.

Mozaik Investments este o companie de investiții fondată în 2019 prin parteneriatul dintre un antreprenorul Sacha Dragic, un veteran în private equity, Roland Haas, și un fost bancher M&A, Vlad Bușilă, care are în spate mai mulți investitori privați, atât locali cât și regionali. Mozaik investește în companii cu potențial de creștere, oferind capital și know how financiar.