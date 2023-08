Fondul băcăuan de investiții Evergent, active de peste jumătate de miliard de euro în 2023

Fondul băcăuan de investiții Evergent Investments depășește pragul de jumătate de miliard de euro al activelor administrate în prima jumătate din 2023.

Compania listată sub simbolul EVER depășește pragul de jumătate de miliard de euro al activelor administrate la 30 iunie 2023, respectiv o creștere cu 2,5% față de 30 iunie 2022, potrivit unui comunicat transmis StartupCafe.ro. Compania anunță că a generat un rezultat net de 47,7 milioane de lei, compus din profit net de 26,2 milioane lei și caștig net de 21,5 milioane lei.

Pe 28 iunie 2023, compania a început plata dividendelor aferente anului 2022, în valoare totală de peste 82,7 milioane lei.

„Depășirea din nou a pragului de jumătate de miliard de euro al activelor administrate și consolidarea poziției financiare reflectă soliditatea companiei în contextul volatilității accentuate, al climatului macro-financiar european și global, și al tensiunilor geo-politice regionale. Am acționat rapid și am concentrat capitalul în sectoare cu potențial de dezvoltare, investițiile ajungând la 186,44 milioane lei. Ritmul schimbărilor are o dinamică ridicată și nu este surprinzător că există perturbări semnificative în unele domenii, insă ne oferă noi oportunități. Avem standarde înalte pentru noile investiții, dar extindem opțiunile pentru a optimiza performanța portofoliului și a crea valoare pe termen lung pentru toți stakeholderii”, a declarat Claudiu Doroș, Președinte Director general al Evergent Investments.