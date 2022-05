Compania românească 2Performant, afaceri de 8,4 milioane lei în primele 3 luni din 2022

Compania românească de tehnologie 2Performant a anunțat, joi, într-un comunicat transmis StartupCafe.ro, o cifră de afaceri de 8,4 milioane de lei în primul trimestru din 2022.

Cifra de afaceri raportată de compania de tehnologie (simbol bursier 2P), care a dezvoltat o platformă de marketing afiliat, este în creștere cu 53% față de aceeași perioadă a anului trecut.

De asemenea, pierderea înregistrată a fost mai mică decât cea estimată, 1 milion de lei față de 1,7 milioane de lei.

El mai susține că „acest gen de competiții atrage noua generație de oameni de marketing, adaptați la economia colaborativă”.

Veniturile din exploatare ale 2Performant Network au crescut cu 56% în primul trimestrul al anului 2022 comparativ cu T1 din 2021 și a ajuns la 9,1 milioane de lei.

Creșterea a fost determinată de o majorare cu 53% a cifrei de afaceri, care a ajuns la 8,4 milioane de lei.

„Venitul din producția de active fixe corporale și necorporale s-a dublat, ajungând la 711 mii de lei. Această creștere este un rezultat al valorificării salariilor echipei de dezvoltare și reflectă investițiile continue în platforma 2Performant.com”, se arată în comunicat.

În ceea ce privește cifra de afaceri împărțită pe tip de produs, marketingul afiliat a contribuit aproape în totalitate la această cifră.

Produsul a crescut cu 52% ajungând la 8,3 milioane de lei, pe fondul unei creșteri cu 36% a utilizatorilor unici din platformă.

Produsul de influencer marketing a crescut cu 246% în T1 2022 comparativ cu T1 2021, realizând venituri de 54 mii de lei. Veniturile din exploatare (venituri minus comisioanele datorate afiliaților) au crescut cu 38%, ajungând la 2,1 milioane de lei în T1 2022 față de 1,5 milioane de lei în T1 2021.

„În prezent, 2Performant are o structură organizațională compactă care ne oferă flexibilitate și agilitate pentru a acționa rapid. Am renunțat la cele 2 unități organizaționale și ne-am revizuit bugetul pentru anul în curs pe baza noii strategii. Prin urmare, în acest an ne propunem rezultate semnificativ mai bune decât cele din memorandumul de la listarea companiei – atât din punct de vedere al cifrei de afaceri – creștere de 35% - cât și al trecerii pe profit a companiei cu un an mai devreme decât ne planificasem la final de 2020. Acest lucru se datorează atât evoluției bune a companiei din ultimul an cât și schimbărilor din mediul de business care favorizează dezvoltarea jucătorilor din Noua Economie” a adăugat Dorin Boerescu.