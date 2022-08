Compania IT româno-americană UiPath face o nouă achiziție: Cumpără o companie britanică

Compania IT româno-americană UiPath a achiziționat Re:infer, o companie britanică de procesare a limbajului pentru documente, fondată în 2015 de specialiști de la Univeristy College London.

Re:infer utilizează tehnologia de învățare automată pentru a extrage contextul din mesaje și a-l transforma, cu viteză și acuratețe, în date relevante.

Astfel, acest tip de tehnologie ar permite roboților UiPath să înțeleagă contextul și semantica e-mailurilor, chat-urilor și sesiunilor online de voce, oferind o interacțiune serviciu – clienți mai bună, a transmis, luni, compania IT româno-americană, care a fost primul „unicorn” fondat în România, pe site-ul său.

Condițiile în care a fost făcută achiziția nu au fost dezvăluite.

„Automatizarea și inteligența artificială sunt o pereche puternică și naturală care permite viziunea întreprinderii complet automatizate”, a declarat Ted Kummert, Executive Vice President, Products & Engineering la UiPath.

„Clienții noștri sunt plini de documente, comunicări și date de care au nevoie pentru a înțelege semnificația și a o procesa eficient. Combinarea tehnologiei Re:infer NLP cu produsele noastre extinde capacitatea actualelor noastre funcții de automatizare bazate pe inteligență artificială și deblochează noi oportunități de automatizare pentru clienții noștri”, a mai spus acesta.

„Automatizarea interpretării documentelor și a datelor întărește legătura dintre oameni și sistemele de tehnologie a informației, și face ca datele structurate și nestructurate să supraalimenteze eforturile de transformare digitală în întreprindere”, a declarat Ed Challis, CEO și co-fondator al Re:infer.

Momentan, funcțiile produsului creat de Re:infer sunt disponibile clienților UiPath în variantă de previzualizare.

UiPath a fost fondată în anul 2005, la București, sub numele de DeskOver, de programatorii români Daniel Dines și Marius Tîrcă. În prezent, firma IT are sediul central la New York, însă la București se află în continuare cel mai mare centru al său de dezvoltare software.

În România are până la 1000 de angajați, cei mai mulți la București, dar și la Cluj. Compania româno-americană este lider mondial în roboți software - RPA.