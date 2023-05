București: Miliardarul Daniel Dines mai ia acțiuni la dezvoltatorul imobiliar One

Miliardarul român Daniel Dines, fondator și CEO al companiei româno-americane de tehnologie UiPath, primul unicron românesc, a mai luat acțiuni în firma de imobiliare bucureșteană One United Propoerties (ONE).

Printr-o firmă a sa înregistrată în Cipru, Icevulcan Properties ltd, Daniel Dines deținea deja 65 de milioane de acțiuni ONE, reprezentând 5% din acțiunile dezvoltatorului imobiliar bucureștean. El cumpărase acțiunile în anul 2021, înainte de listarea One United Propoerties pe Bursa de Valori București.

Luni, 22 mai 2023, Daniel Dines, prin firma sa Icevulcan Properties, a mai cumpărat 31 de milioane de acțiuni ONE de la fondatorii companiei imobiliare, Victor Căpitanu (care deținea titlurile prin firma Vinci Ver Holding S.R.L) și Liviu Andrei Diaconescu (OA Liviu Holding Invest S.R.L.).

Astfel, Daniel Dines și-a extins opțiunea de cumpărare de acțiuni ONE.

„Numărul total de 31.201.704 acțiuni ordinare exercitate în cadrul opțiunii de cumpărare reprezintă numărul inițial de acțiuni ordinare disponibile în cadrul opțiunii de cumpărare, respectiv 13.000.710 acțiuni, plus un număr suplimentar de 18.200.994 acțiuni rezultate din operațiunile de majorare a capitalului social cu încorporarea primelor de emisiune, care au fost aprobate în cadrul Adunărilor Generale ale Acționarilor Companiei din 10 septembrie 2021 și 28 septembrie 2023” - a precizat luni dezvoltatorul imobiliar, într-o informare la Bursă.

Tranzacția s-a efectuat la un preț de 0,718 lei o acțiune ONE, valoarea totală ajungând la 22,4 milioane de lei.

În acest moment, acțiunile ONE sunt cotate pe BVB la un preț superior, de 0,92 lei.