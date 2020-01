Aplicația românească care scapă clienții de spălatul rufelor

La finalul anului 2019 a fost lansată aplicația drop&go, un produs care face legătura între clienții interesați, livratori și spălătorii. Lansată cu o investiție inițială de 300.000 de euro, aplicația permite utilizatorilor să comande trimiterea și ridicarea hainelor de la spălătorie. "În procesul de dezvoltare a produsului ne-am uitat cu atenție la ce se întâmplă și în zona de livrare a mâncării", explică cofondatorul startup-ului.

Serviciul este disponibil deocamdată în toate sectoarele din București și urmează să fie deschis și la nivel național.

Serviciile startup-ului se adresează în special persoanelor care preferă să dedice timp altor activități decât cele de rutină, cum este spălatul rufelor.

„Ne-am dorit să dezvoltăm o aplicație care să le ofere oamenilor cea mai bună experiență de buying atunci când vine vorba de servicii de curățătorie – spălătorie a hainelor. De aceea, am gândit un serviciu ușor de folosit, accesibil, care presupune un minim de efort și puțin timp alocat. Acum, prin câteva click-uri, oricine poate trimite la curățătorie rufele într-un minut. Mai mult, am adăugat și elemente importante care cresc calitatea serviciului cum ar fi punga autosigilantă de unică folosință pentru plus de igienă sau umerașe de calitate.

În procesul de dezvoltare a produsului ne-am uitat cu atenție la ce se întâmplă și în zona de livrare a mâncării. Acolo creșterea este explozivă și e clar de câțiva ani că românii își prețuiesc tot mai mult timpul. Considerăm că piața din România avea nevoie de o astfel de noutate, mai ales că publicul căruia ne adresăm e format din persoane active, din mediul urban, care își organizează viața prin intermediul telefonului și sunt foarte bine educate digital”, explică Cristian Toanchină, cofondator drop&go.