Doi corporatiști au creat taxiul pentru haine murdare, la Timișoara

Un cuplu de tineri finanțiști angajați în multinaționale a deschis la Timișoara o platformă de preluare gratuită, de la birou sau de acasă, a comenzilor de curățat haine. Antreprenorii au folosit o finanțare din fonduri europene.

Afacerea, pornită cu o finanțare europeană nerambursabilă, de aproape 33.000 de euro, face o promisiune atractivă mai ales pentru corporatiștii care nu prea au timp de spălat, călcat sau plimbat haine prin oraș: preia gratuit comenzile de curățătorie din zone prestabilite, cu spații numeroase de birouri și le înapoiază curățate și călcate în maxim 3 zile lucrătoare.

Oamenii ocupați, care petrec mult timp pe la birou ar fi un segment de clienți. Un alt segment, spun antreprenorii, ar fi mici afaceri din domeniul HORECA (pensiuni, organizatori de evenimente) ori grădinițe private sau publice.

Ideea preluării din zone prestabilite, de birouri, are mai multe ținte. Pe de o parte, antreprenorii își scutesc clienții de două deplasări (predarea/preluarea hainelor) mutând colectarea și predarea mai aproape de mușterii.

Apoi, în loc de un singur punct de colectare/livrare – amenajat de obicei, în spațiul propriu – antreprenorii pot organiza, flexibil, mai multe puncte, pe un traseu optimizat în funcție de comenzi.

După cum apare pe website, afacerea are acum cinci zone de preluare/livrare și un calendar pe zilele lucrătoare din săptămână. Greul logistic îl duce, deocamdată, Rufina-mobilul, un fel de taxi modificat pentru serviciile de preluări/livrări.

Soții Anca și Ovidiu Nimigean – ea doctorand în contabilitate, el expert contabil la o multinațională - au înființat firma în aprilie 2019 dar afacerea a pornit efectiv abia de o lună.

Odată cu primele comenzi de la clienți, antreprenorii spun că au început, deja, să ajusteze primele detalii operaționale: POS-ul mobil, pentru plata cu cardul, noi parteneriate, optimizări de trasee și zone de preluare/predare.

Anca Nimigean, unul dintre fondatorii Rufina Laundry a răspuns la întrebările Blitz-Interviu, pentru StartupCafe.ro

StartupCafe.ro: Cum funcționează platforma voastră?

Rufina este prima spălătorie/curățătorie de haine care le preia GRATUIT din zonele de birouri ale orașului Timișoara și le aduce înapoi curate. Pe scurt, cine dorește un astfel de serviciu intra pe website, selectează tipul de produs ce doreste a fi curățat/spălat, selectează din listă una din zonele de birouri, iar reprezentantul Rufina va veni să colecteze rufele murdare urmând se le înapoieze curate, în termen de 3 zile lucrătoare.

Pentru locațiile predefinite din lista noastră, transportul este GRATUIT indiferent de cantitate. Dacă se dorește o altă locație, comanda minimă este în valoare de 150 lei.

Potențialii noștri clienți sunt angajații din multinaționale care nu au timp să ducă hainele la o spălătorie/curățătorie clasică. Aici, intervenim noi și le oferim un serviciu care le poate lua de pe umeri această grijă și le oferă posibilitatea de a-și folosi timpul personal în alte modalități.

StartupCafe.ro: De ce ați decis să începeți o afacere pe cont propriu?

Lipsa constantă de timp liber. În zilele de weekend, în care se pot rezolva diverse treburi casnice, apar tot felul de activități neprevăzute, iar hainele sunt lăsate tot timpul pe ultimul loc.

Ca orice cuplu tânăr, mergem la destul de multe nunți și nu o dată am fost în situația de a nu avea cu ce să ne îmbrăcăm ca urmare a faptului că hainele nu au fost duse la curățătorie (sacoul, rochiile sau costumele sunt cam greu de spălat acasă).

Pe lângă toate acestea, călcatul hainelor nu este deloc una din activitățile noastre favorite.

StartupCafe.ro: Cu câți bani ați pornit afacerea? Din ce surse?

Am pornit afacerea pe baza finanțării obținute prin proiectul „Stimularea spiritului antreprenorial în rândul tinerilor din Regiunea de Vest – Start Smart". Având în vedere pregătirea financiară a amândurora, planul de afaceri a fost elaborat pe cont propriu.

Am reușit să câștigăm concursul prin care am obținut fondurile necesare demarării afacerii. Valoarea finanțării nerambursabile este de aprox. 33.000 euro.

StartupCafe.ro: De ce ați ales curățarea hainelor?

Am ales această nișă pentru că acest tip de afaceri – livrarea la domiciliu sau la birou sub orice formă, fie că vorbim despre biciclete, automobile sau trotinete care pot transporta de la articole de îmbrăcăminte până la alimente -, generează venituri consistente, an de an.

Ne-am documentat cam un an de zile în ceea ce privește modul de lucru al afacerii (aplicând diverse practici, principii și modalități de lucru utilizate de servicii similare din alte țări ale UE).

În momentul de față, în Timișoara, din câte știm, nu există un astfel de serviciu pentru spălătoriile/curățătoriile de haine și am considerat ca fiind oportună o astfel de investiție. Nu avem experiență în domeniu – mergem pe principiul learning by doing.

StartupCafe.ro: Cum ați pornit efectiv? În ce ați investit mai întâi?

Investiția inițială a fost utilizată pentru active (achiziționarea Rufina-mobilului), crearea aplicației de preluare și gestiune a comenzilor, diverse echipamente necesare pentru desfășurarea activității (laptop, imprimanta pentru etichete textile, role de etichete textile, scanner pentru cod de bare, casă de marcat, POS mobil, etc.), diverse elemente necesare pentru organizarea spațiului interior al Rufina-mobilului, închirierea spațiului în care putem depozita hainele și servicii de promovare/publicitate.

Avem un website și o pagină de Facebook prin care ne promovăm cu ajutorul colaboratorului care ne ajută la marketing.

StartupCafe.ro: Ce promiteți voi diferit de competiție?

Diferențierea serviciului oferit de noi vine din faptul că Rufina este singura spălătorie/curățătorie de haine care preia rufele gratuit din zonele de birouri ale orașului Timișoara și le aduce înapoi curate.

De asemenea, colaborând cu mai multe spălătorii/curățătorii putem garanta termenul nostru de livrare, de maxim 3 zile lucrătoare.

StartupCafe.ro: Câți angajați aveți?

Momentan, angajații suntem noi doi (n.r. – fondatorii, soț/soție), dar vrem să angajăm un șofer. Deocamdată, ne împărțim sarcinile în funcție de disponibilitatea fiecăruia, dar resimțim tot mai tare nevoia unui nou coleg.

StartupCafe.ro: Care sunt cele mai mari probleme de care v-ați lovit, la început?

În etapa de pregătire a echipamentelor necesare am avut anumite obstacole în ceea ce privește interconectarea tuturor echipamentelor astfel încât prin câteva click-uri să putem lista bonul fiscal și etichetele codurilor de bare. Fiind un sistem făcut de la zero, am avut destule momente în care noi, împreună cu colaboratorul nostru pe zona de IT, „ne-am întors la schițe”.

StartupCafe.ro: Ce greșeli care v-au costat cel mai mult?

Probabil că entuziasmul ne-a determinat să credem că toți ceilalți colaboratori sunt la fel de bine intenționați însă, la implementarea website-ului, am dat de câteva persoane care au amânat deschiderea Rufina cu cel puțin o lună de zile.

De asemenea, ne-ar fi fost mult mai util să analizăm mult mai bine care sunt cele mai eficiente metode de a ne face cunoscuți în rândul clienților. Am plecat direct de la premisa că promovarea online este cea mai eficientă, iar acum nu mai suntem convinși de această idee.

La început, am gândit Rufina ca un serviciu destinat exclusiv persoanelor fizice, iar acum ne dăm seamă că putem ajuta de asemenea alte firme (grădinițe, restaurante, pensiuni, saloane de înfrumusețare, etc). Sperăm că această schimbare de optică se va regăsi și în cifra de afaceri. 😊

StartupCafe.ro: Cât din afacere se datorează prezenței online?

Fiind la început (săptămâna aceasta avem o lună de când am început), nu putem spune că prezența online generează cifre impresionante. Sperăm ca, în următoarea perioadă, volumul de comenzi din online să crească simțitor.

Majoritatea populației active din Romania folosește internetul zilnic (fie că vorbim despre browsing sau social media), iar serviciul oferit de noi se adresează în principal acestui segment. Fie că vorbim despre navigarea pe internet, fie că vorbim despre social media, potențialul client este prezent zilnic în mediul online, iar noi vedem în asta o oportunitate de promovare a serviciul oferit de noi.

StartupCafe.ro: Cu ce veniți nou pe piață, în materie de prezență digitală?

Majoritatea afacerilor din nișa pe care o prezentăm funcționează pe baza principiilor clasice de a preda/prelua hainele la punctul de colectare. Noi, de la bun început ne-am gândit că afacerea se va învârti în jurul și website-ului pe care-l vom crea.

Din acest motiv, am ales să creăm și un sistem de gestiune care să ne permită să facem față unui volum mare de comenzi, păstrând termenii de livrare și garanția articolelor returnate la client.

Prezența online, este primul punct de contact cu clienții și trebuie să fie inovativă. Elementul inovator adus de noi este modul în care etichetăm, gestionăm și urmărim articolele vestimentare.

Noi atașăm un cod unic de bare (generat de sistemul nostru la momentul lansării comenzii) fiecărui articol vestimentar ridicat de la client, astfel încât să evităm situația neplăcută în care se pot rătăci anumite haine. Astfel, putem ști în orice moment unde este și în ce stadiu se află un anume articol.

Codul unic de bare este imprimat pe o etichetă din material textil cu proprietăți speciale care rezistă la etapele de spălare/curățare, uscare sau călcare.

Prin acest sistem noi avem o evidență exactă a tuturor articolelor preluate de la clienții noștri pentru a putea garanta faptul că nu le vom pierde sau încurca.

StartupCafe.ro: Câte comenzi aveți în medie pe lună? Care este valoarea medie a comenzii?

Fiind la început volumul de comenzi nu este mare (undeva în jur de 30), iar valoarea medie a comenzii este de aproximativ 45 lei.

StartupCafe.ro: Aveți o strategie de promovare? Ce canale de promovare folosiți?

Avem o strategie de promovare iar canalele cele mai utilizate sunt cele online (website, Facebook, Instagram). Facem și promovare offline prin diverse parteneriate încheiate cu firme, sau prin distribuire de pliante, vouchere.

De curând, am încheiat parteneriate cu două cafenele din apropierea unor companii mari. Persoanele care își beau cafeaua la ei, primesc un voucher de reducere pe care pot să îl folosească pe site-ul nostru.

Colaboratorii noștri de marketing lucrează în momentul de față la anumite idei pe care le-am putea folosi în perioada sărbătorilor de iarnă.

Colaborăm cu una din cele mai respectate agenții de marketing din oraș, Smarters, deoarece considerăm că experiența lor poate să ne ajute mai mult decât dacă am administra totul singuri

Așteptăm cu interes rezultatele muncii lor pentru a putea selecta modalitatea prin care vom aborda piața în perioada următoare. Ne bazăm pe profesionalismul acestora ca să ne ajute să creștem volumul de comenzi.

StartupCafe.ro: Ce ați experimentat? Ce a mers și ce nu a mers în strategia de promovare?

Am încercat anumite campanii de reduceri care nu au avut efectul scontat dar putem spune că suntem încă în faza de experimentare. Am observat, în schimb, că publicul reacționează pozitiv la postările care prezintă activitatea noastră de pe teren.

Până acum promovarea offline ne-a adus cele mai multe comenzi. Vom încerca să schimbăm abordarea în ceea ce privește canalele online astfel încât să creștem volumul de comenzi și aici.

StartupCafe.ro: Ce buget (în procente) alocați lunar/anual pentru marketing?

Bugetul de marketing alocat lunar fluctuează în funcție de rezultatele obținute (conversia în comenzi) dar suntem încă în faza de testare. Nu putem spune cu exactitate cum va evolua acesta în următoarele zile/săptămâni/luni.

La început investim o suma mai mare, până ne facem cunoscuți pe piață, iar mesajul nostru ajunge la potențialii clienți.

StartupCafe.ro: Cum v-ați organizat cu preluările/livările? Cum le faceți?

Preluarea hainelor și livrarea, după ce sunt curățate, se fac cu ajutorul Rufina-mobilului – automobil achiziționat special cu acest scop.

Am ales să facem asta deoarece vrem să luăm direct legătura cu clientul și să obținem feedback-ul necesar îmbunătățirii constante a activității. Suntem foarte motivați în a livra servicii de calitate la un standard care dorim să ne devină „carte de vizită”.

Deși am început activitatea împreună de aproximativ o lună, Rufina-mobilul a avut un mic accident fiind lovit în parcarea unei grădinițe la momentul preluării unei comenzi. Automobilul este la reparat dar, cu toate acestea, nu am avut probleme cu livrările pentru că folosim mașina personală ca să ne păstram promisiunea față de clienți (garantăm livrarea în 3 zile lucrătoare).

StartupCafe.ro: Cum pot plăti clienții? Online sau cu cash? Cum îi convingeți să plătească online?

Noi oferim clienților în prezent multiple modalități de plată (cash, online sau POS mobil, cu cardul). Momentan, majoritatea clienților plătesc la livrare, cu cardul – este de înțeles, având în vedere faptul că suntem la început de drum.

Pe măsură, ce vom câștiga încrederea clienților noștri suntem convinși că aceștia vor migra către plata online.

StartupCafe.ro: La cât se ridică anual bugetul dezvoltării afacerii? În ce investiți?

Am realizat deja investițiile necesare funcționării. Pe măsură ce volumul de activitate va crește vom continua să investim în achiziția de noi autoturisme și echipamente pentru a dubla capacitatea de livrare.

Bugetul privind dezvoltarea online a fost prevăzut în planul de afaceri prin care am atras finanțarea din fonduri europene.

În funcție de ce rezultate vom avea, vom încerca să fim cât mai vizibili în mediul online.

StartupCafe.ro: Ce planuri de dezvoltare aveți?

Obiectivul pe termen scurt este sporirea numărului de comenzi online. Pe termen mediu/lung vorbim despre achiziționarea celui de-al doilea autoturism și prezența zilnică în zona birourilor pentru a ridica articolele vestimentare de la clienți.

Visul nostru este să putem oferi oportunitatea clienților de a selecta spălătoria/curățătoria la care sunt transportate hainele lor precum și modul de spălare – totul prin aplicațiile noastre dezvoltate special pentru platformele Andorid/iOS.

StartupCafe.ro: Ce cifră de afaceri și ce profit estimați pentru anul în curs?

Ca și cifră de afaceri, estimam pentru anul curent, echivalentul în lei a 4000 euro (pentru lunile septembrie – decembrie), iar de profit nu putem vorbi deoarece suntem la stadiul în care tot ce câștigăm, reinvestim.

Cine sunt antreprenorii

Cuplul Anca și Ovidiu Nimigean. Amândoi au pregătire financiară.

Anca a lucrat în departamentul de controlling al unei multinaționale, iar în prezent este doctorand în domeniul contabilității.

Ovidiu lucrează în departamentul financiar al uneia din cele mai mari companii multinaționale din Timișoara.

Cei doi soți mai au o mică firmă de contabilitate unde Ovidiu este expert contabil.

Rufina Laundry SRL – firma care operează platforma Rufina.ro

Înregistrată în aprilie 2019

Primul bilanț va fi în 2020

Programul prin care firma a obținut bani europeni

Denumirea oficială:

START SMART - Stimularea spiritului antreprenorial în rândul tinerilor din Regiunea de Vest (POCU/82/3/7/104255)

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Nota Redacției:

Blitz-Interviu este un format StartupCafe.ro de interviu la distanță, realizat cu antreprenori, despre afaceri aflate la început de drum.

StartupCafe.ro folosește serviciile Termene.ro pentru verificarea asociaților/acționarilor și a datelor financiare disponibile.