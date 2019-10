Menajere pe rețeta ”Uber”: plata cu cardul, trasee și deplasări optimizate în funcție de locație

Doi absolvenți de master de la electronică, aflați la prima lor afacere, vor să extindă în marile orașe din Romania o aplicație pentru servicii de curățenie care pune în legătură clienții cu menajerele, standardizează menajul, introduce plata direct cu cardul și optimizează deplasările prestatorilor de servicii.

Aplicația funcționează în București, a pus deja un cap de pod în Cluj Napoca și plănuiește intrarea în Brașov, spune unul dintre fondatori. După o primă finanțare de 40.000 de euro, prin programul Start Up Nation 2017, aplicația a primit, recent, o investiție de 150.000 de euro de la platforma de anunțuri imobiliare Casta.ro.

Fondatorii mizează pe utilizatorii ocupați, pe cei care închiriază apartamente prin Airbnb iar pe viitor speră să convingă angajatorii să includă servicii de curățenie, în pachetul de beneficii pentru angajați.

Alex Pană, unul dintre fondatorii Cleany.ro a răspuns la câteva întrebări într-un Blitz-Interviu pentru Startupcafe.ro

StartupCafe.ro: Ce face aplicația voastră?

Propunem o platformă online care să conecteze agenți de curățenie cu anumiți clienți ce doresc sa primească acasă diverse servicii de curățenie. Utilizatorii care folosesc aplicația pot face o cerere iar un agent de curățenie va fi repartizat pentru acest serviciu.

Din punct de vedere al funcționalității, poate fi asemănătoare cu bine cunoscuta aplicație Uber, spune unul dintre fondatori.

Pe mai departe ne gândim să mergem către ceva mai complex, cu mai multe servicii care să satisfacă toate nevoile unei case. Practic să ai un home manager pentru casa ta.

StartupCafe.ro: Ce v-a determinat să porniți pe cont propriu?

Eu și Alex Nicoară am lucrat împreuna la Vodafone si după câteva luni ne plictisisem de ideea de corporație și de a face task-uri repetitive. Așa că ne petreceam pauzele gândindu-ne la ceva ce am putea face care să ne aducă un venit și să impacteze viața oamenilor în bine.

Pe de altă parte eram fascinați și de noile companii (Uber, Airbnb, Lyft) și de schimbările pe care tehnologia le aduce în anumite industrii.

StartupCafe.ro: Cu câți bani ați pornit afacerea? Ce capital de pornire ați avut?

Afacerea a fost pornită cu 3.000 de euro, din surse proprii. În același timp, pregăteam și proiectul pentru Start-Up Nation de unde am luat, ulterior, o finanțare de 40.000 euro.

StartupCafe.ro: Cum ați ales acest tip de afacere sau nișă? Aveați experiență antrerioară în domeniu?

Ideea a pornit într-o cameră de cămin de la Electronică, în anul 4, în timp ce învățam pentru un examen cu mai mulți colegi printre care eu și Alex Nicoară. Deoarece învățatul pentru acea materie nu ne atrăgea foarte mult, am început să discutăm despre diverse lucruri.

La un moment dat încep să mă plâng de dezordinea de la mine de acasă și cum părinții mei mă vor vizita iar mama mea este obsedată de curățenie. Dorind să mă ajute să rezolv problema înainte de vizită, viitorul meu co-fondator spune la un moment dat: ”ce bine ar fi să existe o aplicație la fel ca Uber pentru agenți de curățenie”.

Am discutat puțin ideea atunci dar nu am făcut nimic în această direcție. După vreo 8 luni, fiind colegi la aceeași companie, în timpul pauzelor încep să mă plâng de aceeași problemă, și anume curățenia. Ne amintim acel moment din sesiune și începem să ne gândim cum am putea pune în practică ideea noastră.

Dan Bîna, pe atunci student la automatică, în vârsta de 21 de ani, pe care îl cunoșteam foarte bine fiind din același oraș de provincie cu mine, (între timp a devenit al treilea co-fondator), se arată interesat de idee și începe să ne ajute la dezvoltarea platformei.

Am reușit, în februarie 2018, să avem un MVP (n.r. – prototip funcțional) iar undeva la jumătatea lunii am lansat site-ul și aplicația SaveTimeClub. Ulterior numele aplicației devine Cleany după ce ne-am dat seama că este destul de greu de reținut numele SaveTimeClub și era foarte des încurcat “save” cu “safe”.

Cred că se poate spune că aveam zero experiență în domeniu (în curățenie sigur, poate experiența în multinaționale se poate pune ca experiență în tehnologie).

Documentarea prealabilă a constat într-un chestionar pe care l-am făcut și l-am postat pe câteva pagini de Facebook ce aparțineau unor blocuri. Plus că toți colegii de la locurile de muncă căutau pe cineva ce îi putea ajuta cu curățenia.

StartupCafe.ro: Cu ce vă diferențiați de afaceri similare și de competiție? Ce elemente inovatoare aduce afacerea, aplicația?

În primul rând cu platforma care este destul de user-friendly zicem noi. În momentul de față nu avem cunostințe despre o platformă asemănătoare în România.

Grupăm comenzile pentru doamne astfel încât să optimizăm timpul petrecut pe traseu cât mai bine (timp scurt) și din asta rezultă că nu preluăm comenzi din afara Bucureștiului sau unde nu este un mijloc de transport în comun. Urmărim să automatizăm chestia asta în următoarea perioadă direct din platformă.

Serviciul de curățenie este livrat de agenții noștri de curățenie care se deplasează cu mijlocul de transport în comun către locații. Am ales această variantă deoarece timpul de deplasare cu o mașină este mai mare și implicit mai costisitor.

Cred că avem componenta tehnologică (aplicație, site și plata online) ce ne diferențiază de o firmă de curățenie obișnuită.

O aplicație din care poți să comanzi simplu un pachet de curățenie sau un abonament personalizat pentru casa ta, plata online cât și interfața pentru user (unde poți să vezi istoricul curățeniilor, când a fost programată curățenia, etc.) și pentru agentul de curățenie (unde poți vedea detaliile comenzii).

StartupCafe.ro: Cum ați pornit efectiv? În ce ați investit mai întâi?

Am folosit primii bani pentru tehnologie (site, aplicație). Am investit inițial în site, pentru un design curat. Am angajat un designer pentru a avea o platformă cât de cât bine pusă la punct, din punct de vedere al interfeței de utilizare (UI/UX).

Apoi, după ce am accesat programul de finanțare (n.r.- finantarea Start-Up Nation), am fost obligați, conform contractului, să investim peste 50% din sumă în echipamente tehnologice (laptopuri, server, ups, tablete, etc), în salariile angajaților și în marketing (doar 8000 de lei am avut alocat pentru marketing).

StartupCafe.ro: Cum v-ați selectat agenții de curățenie? Care sunt cele mai mari probleme pe care le-ați întâmpinat?

Agenții de curătenie au fost testați la început în casele noastre pentru a vedea cine se potrivește profilului nostru apoi am încheiat un contract de colaborare cu Airinvest Management (property management pentru închirieri pe Airbnb) și am putut să facem testarea în locațiile lor.

De departe, cea mai mare problemă este cea a angajaților/colaboratorilor. Ne este foarte greu să găsim agenți de curățenie.

O altă problemă o reprezintă volumul mare de comenzi pe care nu reușim tot timpul să îl satisfacem. De exemplu, unele comenzi trebuie programate la o distanță mai mare de timp față de momentul când a fost plasată comanda și toata lumea vrea acest serviciu destul de aproape de data plasării comenzii.

O alta problemă este pregătirea agenților care nu sunt tot timpul dispuși să îmbrățișeze tehnologia (aplicația, google maps, etc).

Dar, am observat deja o evoluție surprinzătoare pentru mulți agenți de curățenie în ceea ce privește tehnologia iar cei care au rămas cu noi putem spune că s-au adaptat foarte bine la această cerință.

StartupCafe.ro: Ce greșeli v-au afectat/costat cel mai mult până acum?

Am lansat destul de greu pentru că nu ni se părea niciodată terminată platforma (ceva luni bune, am ținut neapărat să fie implementată plata online) Am dorit să avem domeniul .com și așa am ajuns la prima denumire savetimeclub.com care era foarte des încurcată cu safetimeclub și numele brandului era destul de greu de ținut minte. Am acceptat de multe ori anumite cerințe venite din partea clienților (chestii în plus de curățat, ex. frigiderul) în timpul unor comenzi, ceea ce ne-a costat timp și implicit bani, dar a fost ok pe partea de fidelizare a clienților. Este un compromis pe care atunci îl făceam mai des, dar acum mai puțin.

StartupCafe.ro: Cât din afacere se datorează prezenței online?

99% din afacere se datorează prezenței în online. Mai avem și clienți ce preferă să sune fără să foloseasca platforma dar destul de rar.

Avem site-ul cleany.ro cât îi aplicații pe App Store (Cleany) si Google Play (SaveTimeClub - încă nu ne accepta apple rebranduirea pe noul nume)

Ideea de început a fost să cream o platformă online (aplicație + site) pentru că nu exista o soluție viabilă pentru a programa o curățenie într-un mod simplu.

Plus că am adăugat și alte funcționalități în platforma pentru a automatiza cât mai mult acest serviciu (interfața pentru agenții de curățenie, interfața pentru clienți).

StartupCafe.ro: Câte comenzi aveți în medie pe lună? Care este valoarea medie a comenzii?

Avem undeva la 150 de comenzi/curățenii media pe lună cu o valoare medie a comenzii de aproximativ 150 de lei.

StartupCafe.ro: Aveți o strategie de promovare? Ce canale de promovare folosiți?

Nu am avut până acum o strategie de marketing bine definită deoarece nu aveam niciunul dintre noi experiență cu acest domeniu. Am testat diferite strategii. În principal ne legăm de evenimentele importante din ziua respectivă și legăm cumva de domeniul nostru.

Cam toate reclamele sunt “meme” style adică au și o componentă amuzantă. Am reușit să devenim destul de virali cu una dintre ele și a fost distribuită de câteva sute de mii de oameni.

StartupCafe.ro: Vă promovați cu o echipă internă sau folosiți servicii externalizate?

În general, facem promovarea cu resurse interne. Bineînțeles, mai cerem ajutorul unor prieteni ce lucrează deja în domeniu... Deja unul dintre prieteni ni se va alătura ca primul om pe marketing, în urma investiției primite.

StartupCafe.ro: Ce ați experimentat ? Ce a mers și ce nu a mers în strategia de promovare?

Am experimentat cu reclama clasică, pe flyere sau pe afișe dar nu a funcționat aproape deloc, poate doar pe notorietate de brand. Reclamele în online ce nu aveau o frază catchy sau un vizual bun funcționau destul de slab.

Până acum pentru noi a funcționat “word of mouth” și reclamele targetate pe o anumită categorie de oameni și de vârstă (studii superioare, vârsta 25-48, ce folosesc dispozitive mobile, internet, etc.)

StartupCafe.ro: Care sunt canalele de promovare care v-au ajutat cel mai mult și în care investiți constant? Ce buget (în procente) alocați lunar/anual pentru marketing?

Canalele de promovare folosite sunt Facebook și Instagram. Alocăm pentru marketing undeva la 3% din cifra de afaceri deoarece trebuie să avem o balanță tot timpul între câte comenzi putem să onorăm și numărul de comenzi. Au fost dăți în care nu am putut să onorăm toate comenzile din cauza lipsei forței de muncă.

StartupCafe.ro: Aveți o strategie de marketing în perioada sărbătorilor sau pe sezoane?

Da, când facem o campanie, de cele mai multe ori facem și postări legate de sărbători. Pe anotimpuri de asemenea.

StartupCafe.ro: Ce instrumente folosiți pentru a eficientiza comenzile și conversiile (în special în online)?

Google Analytics, Hotjar și un bot ce răspunde la mesaje. Momentan, însă am scos bot-ul.

StartupCafe.ro: Cum plătesc clienții?

90% din plăți sunt realizate online. Cei care nu plătesc online sunt sceptici să plătească înainte de a se realiza comanda și preferă să plătească direct agentului de curățenie după încheierea ședinței.

Din fericire, nu a mai trebuit să educăm noi piața ca să achite cu cardul. Clienților le este mult mai ușor să plătească așa deoarece nu mai trebuie să fie în locație când termină agenții curățenia iar dacă nu sunt mulțumiți de serviciile noastre le putem trimite ușor banii înapoi deoarece ei stau practic blocați pe card și nu sunt trimiși direct către noi. După terminarea comenzii deblocăm plata.

StartupCafe.ro: La cât se ridică anual bugetul dezvoltării afacerii? În ce investiți?

Nu am creat propriu-zis un buget de dezvoltare deoarece suntem un start-up care s-a autofinanțat până acum. Am luat inițial finantare start-up nation din care am folosit 60% pentru echipamente tehnologice. Datorită limitărilor am avut pentru marketing doar 8000 lei.

Din restul, s-au plătit două salarii minime pentru un an de zile și consultanța pentru proiect. Cum spuneam anterior, finanțarea din Start Up Nation a fost de 40.000 de euro.

Din ce produceam noi, am investit tot în marketing și un procent destul de mic în realizarea platformei dar, pentru ca platforma a fost dezvoltată de noi, nu am cheltuit sume semnificative.

StartupCafe.ro: Cât și în ce direcții investiți în dezvoltarea online? Din ce surse (interne, atrase)?

În urma investiției făcută de Călin Fusu (n.r. – prin Casta.ro) o să facem un rebranding și o să intrăm sub brandul Casta deși vom fi două entități separate.

În contractul de investiție avem o clauză prin care putem dizolva firma și să intrăm ca acționari în Casta.

Vom crea o platformă de la zero și ne vom concentra pe aplicațiile pentru mobil. (iOS și Android). Vom investi probabil în salariile a doi programatori pentru început. Încă nu am stabilit bugetele.

StartupCafe.ro: Ce planuri de dezvoltare aveți pe viitor?

Pe viitor, urmărim să ne extindem în alte orașe. Deja avem un local manager pe Cluj și suntem în curs de angajare de agenți de curățenie. Următorul oraș ar fi Brașov.

O altă piață pe care vrem să intrăm este piața de apartamente puse în regim “short term rental”. Avem semnat un contract cu Airinvest care este cea mai activă firmă din Romania pe această nișă.

Vrem să mergem și către companii care să ofere un abonament lunar de curățenie, pentru angajați, ca beneficiu în pachetul salarial.

Pe termen mai lung vrem să încheiem parteneriate cu dezvoltatori imobiliari si administrații de blocuri și să ofere pachetul nostru ca un beneficiu pentru locatari.

Ideea finală este ca fiecare casă să aibă un fel de home manager. Este o idee destul de apropiată de cei de la Hello Alfred din SUA. Home managerul să rezolve toate problemele pentru casa ta.

StartupCafe.ro: Ce cifra de afaceri, ce profit ați avut în anul antrerior?

Cifra de afaceri a fost 36.900 lei dar, fiind un start-up, nu toate încasările au mers ca la carte. Profitul a fost zero deoarece am reinvestit tot ce am câștigat. Am închis anul cu 3 angajați.

StartupCafe.ro: Ce cifră de afaceri și ce profit estimați pentru anul în curs?

Undeva la 300.000 de lei. Estimăm un profit (n.r – în 2019) în jur de 50.000 de lei dar, tot așa, va fi reinvestit.

Cine sunt fondatorii Cleany.ro

Alex Pană

Absolvent al Universității Politehnice din București, Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației (2012-2016),

Student masterand Tehnologii Software Avansate pentru Comunicații (2016-2018),

Intern Telekom Romania (2015-2015)

NOC engineer Vodafone România (2015-2017),

Information Security Analyst Dell Technologies (2017-2018).

Alex Nicoară

Absolvent al Universității Politehnice din București, Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației (2012-2016)

Student masterand, Tehnologii Software Avansate pentru Comunicații (2016-2018),

NOC engineer Vodafone Romania (2016-2017),

Inginer NFV (network functions virtualization) Huawei România (2017-2018).

Dan Bina

Absolvent al Universității Politehnice din București, Facultatea de Automatică și Calculatoare (2015-2019).

Panic Evolving Techologies – firma care operează platforma Cleany.ro

Înregistrată în 2017

Cifra de afaceri

2017: 6.500 lei

2018: 36.936 lei

Profit net

2017: 2.597 lei

2018: 1.915 lei

Nota Redacției:

Blitz-Interviu este un format StartupCafe.ro de interviu la distanță, realizat cu antreprenori, despre afaceri aflate la început de drum.

StartupCafe.ro folosește serviciile Termene.ro pentru verificarea asociaților/acționarilor și a datelor financiare disponibile.