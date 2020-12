Marea Britanie oferă IT-iștilor și antreprenorilor acces mai ușor decât altor categorii de cetățeni români. Viza Talent Global și Viza Startup 2021

De la 1 ianuarie 2021 Marea Britanie va introduce un sistem de imigrare pe bază de puncte, aplicabil cetăţenilor UE, inclusiv românilor. În acest cadru, vor fi disponibile diferite trasee legale pentru acces în UK, la studii, la lucru sau pentru business. IT-iștii și antreprenorii cu startup-uri inovatoare vor avea acces preferențial pe piață, pentru că UK vrea să atragă aceste categorii de cetățeni UE, inclusiv Români.

Potrivit autorităților britanice, până pe 1 octombrie 2021 cetăţenii UE (inclusiv români), Spațiunui Economic European şi Elveţiei pot intra în Marea Britanie cu paşaport sau document naţional de identitate aşa cum o fac şi acum.

Începând cu 1 octombrie cetăţenii UE, SEE şi Elveţiei vor avea nevoie de paşaport pentru a călători în Marea Britanie.

Cu toate acestea, cetăţenii UE, SEE şi Elveţiei ale căror drepturi sunt protejate prin Acordul de Retragere, de ex. cei care intră sub incidenţa Programului de Înregistrare a Cetăţenilor UE (EU Settlement Scheme) şi a prevederilor privind micul trafic de frontiera (muncitorii la frontiera) vor putea să călătorească în Marea Britanie folosind documentele naţionale de identitate până la 31 decembrie 2025 cel puţin.

Pentru cei care doresc să rămână pe perioade mai îndelungate decât şase luni, cu scopul de a munci, a studia sau locui în Marea Britanie, va fi necesar să depună o cerere de viză. Cererea va putea fi depusă pe site-ul GOV.UK şi va trebui demonstrat că ei îndeplinesc criteriile relevante şi punctajul necesar vizei pentru care depun cererea.

Cetăţenii UE care primesc viza vor primi acces securizat la informaţiile privind statutul lor de imigrare prin intermediul unui serviciu online, pe care îl vor putea folosi pentru a-şi confirma drepturile şi pentru a accesa servicii diverse, în loc să folosească un document fizic privitor la statutul lor.

Traseul Muncitorilor Calificați

În cadrul noului sistem orice persoană care se deplasează în Marea Britanie pentru a munci va trebui să demonstreze că îndeplineşte un anumit set de cerinţe pentru care li se vor atribui puncte. Nu există un plafon maxim pentru numărul de persoane care pot face cerere pe traseul Muncitorilor Calificaţi.

Pentru a fi eligibili pentru această viză solicitanţii trebuie să demonstreze că:

Au o ofertă de muncă – susţinută de un sponsor agreat de Ministerul de Interne – la nivelul de calificare corespunzător, din partea unui angajator cu sediul în Marea Britanie;

Au obţinut salariul minim corespunzător calificării (adică 25.600 GBP sau salariul actual pentru locul de muncă efectiv, oricare dintre cele două va fi cel mai mare); şi

Stăpânesc limba engleză la nivelul mediu B1 (aşa cum este definit în Cadrul Comun European de Referinţă pentru limbi străine).

Dacă solicitantul câştigă între 20.480 GBP (pragul minim de salariu pentru toţi muncitorii calificaţi) şi 25.600 GBP este posibil să facă totuşi cerere de viză pentru Muncitori Calificaţi ‘dând la schimb’ puncte pentru anumite caracteristici ca să se încadreze în cerinţa salariului. Este posibil de exemplu să dea puncte la schimb dacă:

au un loc de muncă într-un domeniu care suferă de lipsă de forţă de muncă

au un doctorat într-un subiect relevant pentru locul de muncă

sunt nou-veniţi pe piaţa de muncă din Marea Britanie (cerinţa salariului pentru nou-veniţi va fi cu 30% mai scăzută decât cea pentru muncitori cu experienţă în indiferent de domeniu, până la limita inferioară de 20.480 GBP).

Muncitori Înalt Calificaţi – Traseul Talent Global

Marea Britanie doreşte să atragă cele mai bune şi inteligente talente din întreaga lume. Viza de tip Talent Global permite sosirea în Marea Britanie a solicitanţilor cu cea mai înaltă calificare fără a deţine o ofertă de muncă şi obţinerea anterioară a unui salariu minim. Solicitanţii nu sunt obligaţi să îndeplinească cerinţa stăpânirii limbii engleze până ce nu fac cerere de rezidenţă permanentă. De asemenea nu sunt obligaţi să îndeplinească cerinţa mijloacelor financiare de întreţinere.

Aceasta este o viză flexibilă, valabilă până la 5 ani.

Este disponibilă pentru solicitanţii din următoarele categorii:

Ştiinţă şi medicină

Ştiinţe umaniste

Inginerie

Cercetare ştiinţifică

Tehnologie informatică

Arte şi cultură

Pentru a face cerere de viză, solicitanţii trebuie:

Să fie persoane cu recunoaştere internaţională atât la cel mai înalt nivel cât şi ca lideri în domeniul lor respectiv, sau care s-au dovedit foarte promiţători şi au şanse mari să devină lideri în domeniul lor respectiv.

Să fie agreate de un organism competent din domeniul Talent Global. Există şase asemenea organisme competente Aprobate de Ministerul de Interne. Organismul competent evaluează aptitudinile, capacitatea şi realizările solicitantului şi dă Ministerului de Interne un aviz consultativ de susţinere. Lista integrală de organisme competente se găseşte aici

Să facă cerere de viză la nu mai târziu de 3 luni de la primirea scrisorii de susţinere.

Marea Britanie a introdus o opţiune de procedură rapidă şi pentru savanţi de top ai lumii şi cercetători de top care doresc să vină în Marea Britanie, procedură aflată în competenţa agenţiei naţionale de finanţare UK Research and Innovation (Cercetare şi Inovare Ştiinţifică în Marea Britanie). Această opţiune se adresează solicitanţilor din domeniul științei, tehnologiei, ingineriei şi matematicii (STEM).

Pentru a putea face cerere solicitanţii trebuie:

Să fi primit un premiu denumit după o somitate sau o bursă de prestigiu.

Să deţină o funcţie universitară de conducere, cum ar fi Profesor Universitar sau Conferenţiar Universitar, în cadrul unei instituţii de învățământ superior, instituţii de cercetare ştiinţifică sau institut eligibile.

Să fie membru al unei echipe de cercetători finanţate din fonduri publice şi care a primit finanţări sau premii de prestigiu.

Traseele pentru Inovatori şi Start-up-uri

Traseele pentru Inovatori şi Start-up-uri sunt gândite în aşa fel încât să atragă talentul antreprenorial în Marea Britanie precum şi ideile de afaceri inovatoare care pot apoi creşte la un nivel superior. Nici unul dintre cele două trasee nu are o limită superioară şi ambele sunt deschise pentru persoane fizice sau echipe care doresc să deschidă o afacere nouă, inovatoare în Marea Britanie.

Viza pentru inovatori

Acest traseu se aplică oamenilor de afaceri cu mai multă experienţă care au lucrat deja într-un domeniu şi caută să deschidă o afacere nouă, inovatoare în Marea Britanie. Această viză este valabilă 3 ani iniţial şi poate fi prelungită. Pentru a fi eligibili solicitanţii trebuie:

Să aibă o idee de afaceri inovatoare, viabilă şi care poate creşte ulterior, sprijinită de un organism de atestare agreat de Ministerul de Interne. Organismele de Atestare sunt fie Furnizori de Studii Superioare fie organizaţii de afaceri care posedă un istoric de sprijinire a întreprinzătorilor cu sediul în Marea Britanie şi au sprijinul unui Minister. Organismele de Atestare evaluează fiecare cerere pentru a se asigura că este vorba de ceva inovator, viabil şi care poate creşte ulterior şi apoi vor răspunde de monitorizarea progreselor firmei căreia îi acordă sprijinul lor. Lista completă de organisme de atestare se găseşte aici

Să demonstreze un nivel de finanţare necesar pentru investiţia în firma lor. Nivelul actual este 50.000 GBP.

Să demonstreze că posedă mijloacele financiare pentru a-şi acoperi costurile de trai, în afară de cazul în care locuiau în Marea Britanie de 12 luni înainte de depunerea cererii. La ora actuală aceste mijloace se ridică la 1.270 GBP pentru solicitantul principal plus alte cheltuieli pentru aparţinători. Finanţarea trebuie să fi fost deţinută pe o perioadă de 28 de zile consecutive.

Să stăpânească limba engleză la nivelul mediu B2 (aşa cum este definit în Cadrul Comun European de Referinţă pentru limbi străine).

Viza pentru Start-up

Această viză se aplică persoanelor care doresc să-şi deschidă prima lor firmă dar în Marea Britanie. Această viză este valabilă 2 ani iniţial dar solicitanţii pot ulterior să treacă în categoria Inovator, dacă îndeplinesc acele condiţii. Pentru această viză solicitanţii trebuie să:

Să aibă o idee de afaceri inovatoare, viabilă şi care poate creşte ulterior, sprijinită de un organism de atestare agreat de Ministerul de Interne. Organismele de Atestare sunt fie Furnizori de Studii Superioare fie organizaţii de afaceri care posedă un istoric de sprijinire a întreprinzătorilor cu sediul în Marea Britanie şi au sprijinul unui Minister. Organismele de Atestare evaluează fiecare cerere pentru a se asigura că este vorba de ceva inovator, viabil şi care poate creşte ulterior şi apoi vor răspunde de monitorizarea progreselor firmei căreia îi acordă sprijinul lor. Lista completă de organisme de atestare se găseşte aici

Să demonstreze că posedă mijloacele financiare pentru a-şi acoperi costurile de trai, în afară de cazul în care locuiau în Marea Britanie de 12 luni înainte de depunerea cererii. La ora actuală aceste mijloace se ridică la 1.270 GBP pentru solicitantul principal plus alte cheltuieli pentru aparţinători. Finanţarea trebuie să fi fost deţinută pe o perioadă de 28 de zile consecutive.

Să stăpânească limba engleză la nivelul mediu B2 (aşa cum este definit în Cadrul Comun European de Referinţă pentru limbi străine).

Citește AICI mai multe despre accesul românilor în Marea Britanie, de la 1 ianuarie 2021.

