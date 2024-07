eTVA: Propunerile contabililor CECCAR către Guvern, să evite un „coșmar pentru economia României”

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) a lansat, luni, un nou document de poziție privind eTVA, cu o serie de propuneri pentru guvernanți, pentru a evita „situația ca o inițiativă europeană de modernizare și adaptare la era digitală a sistemului de taxă pe valoarea adăugată (TVA), care este în primul rând despre sprijinirea antreprenorilor și care promite să sporească eficiența, să reducă birocrația și să combată evaziunea fiscală, să fie transformată într-un coșmar pentru economia României”.

În urma consultării membrilor din întreaga țară, în perioada 3-5 iulie 2024, CECCAR solicită autorităților fiscale „să adopte urgent un plan de acțiune care să vizeze două direcții”:

Reamintim că pe 21 iunie 2024, prin OUG 70/2024, Guvernul a introdus decontul precompletat eTVA, iar apoi, în urma protestelor contabililor și ale antreprenorilor, pe 28 iunie a venit cu OUG 87/2024, prin care a prorogat o serie d eprevederi ale sistemului.

Acum, contabilii CECCAR cer Guvernului să aborge prevederile actuale privind eTVA.

Așa cum am precizat ante, în momentul de față, atunci când există neconcordanțe între D300 (TVA) și D394 (declarație informativă, în care sunt raportate operațiunile în sfera TVA), acestea sunt notificate contribuabilului în baza art. 121^1 din Legea nr. 207/2015 și mitigate cu acesta. În aceste condiții, este evident că un alt mecanism de notificare, provenit dintr-un așa-zis decont precompletat și D300, ar fi redundant, raportat la aceeași materie, în speță TVA. Analizând situația de fapt existentă azi în practica curentă o organelor fiscale, se observă că, practic, RO e-TVA este un instrument birocratic care pare să fi fost creat pentru a transfera în sarcina contribuabilului activitatea specifică organelor fiscale. Astfel, contribuabilul ar fi fost obligat, prin efectul legii, să întocmească o Notă justificativă pentru justificarea diferențelor, scutind funcționarii organelor fiscale de întocmirea Notificării de conformare, reglementată prin art. 121^1 din Legea nr. 207/2015, așa cum procedau până la aprobarea și implementarea RO e-TVA. Abrogarea articolului care reglementa Nota de justificare a diferențelor impusă contribuabilului, sub sancțiunea amenzii, este un pas important către normalitate. Aceasta reprezintă o „gură de oxigen” atât pentru profesioniștii contabili, deja sufocați de numeroase termene și obligații de raportare, cât și pentru antreprenori, afectați de lipsa de predictibilitate a legislației fiscale. Cu toate acestea, implementarea noului mecanism Notificarea de conformare RO e-TVA, prin derogare de la prevederile art. 121^1 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, riscă să fie lipsită de eficiență, dacă nu se reglementează și regulile de emitere și utilizare care să îi asigure eficiența. Doar sub condiția asigurării eficienței acestui nou mecanism, decontul precompletat de TVA își va regăsi rolul de instrument de sprijin pentru contribuabili, așa cum a fost propus de Comisia Europeană prin propunerea de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește normele în materie de TVA pentru era digitală.

Propunerile transmise de CECCAR, care însă nu au fost preluate în textul OUG nr. 87/2024, ar asigura premisele evitării situației actuale în care sistemul RO e-Factura se blochează frecvent, afectând atât activitatea comercială a firmelor, cât și activitatea profesioniștilor contabili, care se îngrijesc de asigurarea conformării fiscale voluntare a contribuabililor. Factura este un document justificativ esențial în desfășurarea activității comerciale a oricărei entități juridice. Condiționarea utilizării exclusiv a e-facturii din sistemul RO e-Factura ca document justificativ, în condițiile în care sistemul, în mod evident, NU se află la nivelul tehnic necesar asigurării unei funcționări fără sincope, este încă o dovadă a precipitării în implementarea noului model de raportare tranzacție cu tranzacție, în timp real, bazat pe standardul european pentru e-Factura. Se ignoră, practic, toate studiile de impact și rezultatele consultărilor efectuate de Comisia Europeană pentru a identifica soluția optimă pentru Cerințele de raportare digitală necesare unui sistem de raportare tranzacție cu tranzacție pentru operațiunile intracomunitare B2B și parțial B2C. Acestea sunt mai relaxate decât cele impuse de sistemul național, raportarea pentru sistemul european fiind în timp cvasireal.

În dialogul cu reprezentanții Ministerului Finanțelor, CECCAR a solicitat:

Prorogarea termenului privind obligația utilizării e-facturii și raportării acesteia pentru tranzacțiile B2C, de la 1 ianuarie 2025 la 1 iulie 2025. Astfel s-ar permite ca decizia de a implementa această obligație să se bazeze pe o analiză ex-post care să verifice dacă datele din raportarea SAF-T ar fi suficiente pentru analizele de risc la nivelul organelor fiscale.



Abrogarea de urgență a obligației de utilizare exclusiv a e-Factura ca document justificativ, care echivalează, practic, cu un sistem de raportare tranzacție cu tranzacție în timp real, revenirea la sistemul de raportare în timp cvasireal și introducerea unui termen de raportare a e-facturilor de 5 zile de la data înregistrării în sistemul contabil, conform amendamentului Parlamentului European la propunerea de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește normele în materie de TVA pentru era digitală.



Abrogarea prevederilor care atrag răspunderea unor contribuabili pentru faptele altor contribuabili, respectiv sancționarea unui contribuabil care are un comportament fiscal corect, cu 15 % din valoarea facturii și cu imposibilitatea deducerii TVA, în situația în care furnizorul nu emite factura în sistemul RO e-Factura pentru o tranzacție economico-financiară. Această prevedere încalcă principiile de bază ale dreptului civil, respectiv acele principii care stabilesc că fiecare persoană răspunde pentru faptele proprii, iar circumstanțele care atrag răspunderea pentru faptele altora sunt clar stabilite prin Codul civil. În plus, se încalcă și legislația europeană în materie de TVA, respectiv principiul neutralității.

CECCAR consideră inoportună decizia de a extinde obligația utilizării e-Factura și a raportării acesteia în timp real și pentru tranzacțiile B2C, cu termen de implementare 1 ianuarie 2025. Acestea în condițiile în care Cerințele de raportare digitală (CRD) la nivel european, conform propunerii de directivă, vizează extinderea acestei obligații de e-facturare DOAR la tranzacțiile intracomunitare B2B și doar pentru anumite tranzacții B2C iar raportarea acestora se va realiza în timp cvasireal. Totodată, termenul de implementare propus pentru noul sistem de raportare european în scop de TVA este 1 ianuarie 2028, respectiv 5 ani de la data lansării propunerii de directivă. În plus, la nivel național, această nouă Cerință de raportare digitală se suprapune celei de raportare SAF-T, care intră în vigoare tot de la data de 1 ianuarie 2025. Practic, de la 1 ianuarie 2025 se vor introduce în paralel două instrumente care vor obliga contribuabilii să transmită organelor fiscale aceleași tranzacții în raportări diferite. Această măsură nu are nimic de-a face cu simplificarea pentru firme, ci, dimpotrivă, impune o sarcină administrativă inutilă, consumatoare de resurse și, implicit, generatoare de costuri. În plus, raportările instituite anterior rămân în vigoare.

Se va ajunge la situația halucinantă ca o tranzacție să fie raportată de trei ori:

În sistemul RO e-Factura;

În raportarea SAF-T;

În declarația 394.

CECCAR consideră că până la momentul la care sistemul Ro e-Factura va atinge performanța tehnică necesară utilizării în condiții normale, fără sincope, raportarea în timp real a e-facturilor trebuie abrogată. Această măsură impusă la nivel național excedează Cerințelor de raportare digitală, stabilite ca fiind optime pe baza unor studii de impact științifice desfășurate la nivelul Comisiei Europene, care stabilesc ca raportarea tranzacție cu tranzacție să se realizeze în timp cvasireal.

CECCAR consideră că o problemă în plus este legată de faptul că este sancționată înregistrarea unei facturi care nu este raportată în e-Factura (OUG nr. 115/2023, art. LXVIII). Or, în realitate, discutăm despre o tranzacție care, deși nu a fost raportată în SPV, implică operațiuni economico-financiare (prestări/livrări) și plăți și care, în conformitate cu legea contabilității, impune obligația înregistrării. În aceste condiții, culpa nu este datorată celui care primește/înregistrează, ci celui care emite. Contribuabilul cu un comportament fiscal corect nu poate răspunde pentru fapta altuia, în condițiile în care într-o tranzacție nu există relație de subordonare între client și furnizor. Astfel, deși era în atribuția organului fiscal să se asigure că furnizorul este conform cu prevederile legii, iar în caz de neconformare să fie sancționat, conform prevederii instituite este sancționat abuziv și beneficiarul. Desigur, în mod bizar, o factură considerată de anumite prevederi din lege ca fiind nelegală – nu îndeplinește condițiile de document justificativ – devine legală și poate fi înregistrată în contabilitate dacă contribuabilul care are un comportament fiscal corect plătește o amendă în valoare de 15% din valoarea facturii. Or, în acest context nu se poate explica printr-o logică juridică cum un text de lege poate amenda un contribuabil pentru o acțiune legală, respectiv înregistrarea unei operațiuni economico-financiare în contabilitate. De asemenea, nu putem să omitem faptul că sancțiunea beneficiarului conform este mult mai consistentă decât cea prevăzută pentru furnizorul neconform. Beneficiarul este sancționat cu 15% din valoarea facturii, imposibilitatea deducerii TVA, deși acesta a achitat taxa pe valoarea adăugată la momentul realizării achiziției.