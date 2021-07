Depunerea declarației de beneficiari reali 2021, simplificată

Depunerea declarației de beneficiari reali, de către firme și alte organizații care au această obligație, a fost simplificată. Cel puțin așa spune ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Claudiu Năsui.

În 2021, declarația de beneficiari reali se depune la Registrul Comerțului până pe 1 octombrie, după cum am mai scris anterior pe StartupCafe.ro.



„Noua declarație are doar o pagină și jumătate, este mai ușor de completat și nu trebuie însoțită de alte cereri, cum ar fi cererea pentru depunerea declarației de beneficiar real. Ea poate fi depusă fie în persoană, fie trimisă prin poștă sau e-mail cu semnătură electronică până pe 1 octombrie” - anunță acum Năsui, pe Facebook.

Din 2022, însă, firmele care au depus deja o dată declarația de beneficiar real nu vor mai depune și apoi, decât dacă au intervenit modificări privind situația lor din punctul de vedere al beneficiarilor lor reali.

„Din păcate, Uniunea Europeană solicită ca anul acesta companiile românești să depună declarația de beneficiar real, astfel încât registrul central să fie complet.

Vestea bună este că, după depunerea acestei declarații anul acesta, de anul viitor revenim la sistemul mai simplu pe care l-am propus: se va depune declarația doar când au loc schimbări, nu în fiecare an. După ce România își va îndeplini obligația față de Comisia Europeană de a avea acest registru completat, vom putea elimina definitiv declarația anuală” - a mai explicat Năsui.

Unii dintre antreprenori n-au fost deloc entuziasmați de anunțul ministrului. „O să traduc eu în română: Nu am rezolvat nimic din ce am promis, vom pune sute de mii de persoane fizice pe drumuri pentru a completa o declarație cu informații pe care le avem deja, deoarece noi suntem incompetenți și baza noastră de date e praf. Am scris bine?” - a comentat antreprenorul Marius Sescu.

„Voi vă jucați cu cuvintele. Aici zici ceva de genul: <<s-a rezolvat, nu se poate>>” - a comentat un alt utilizator, Claudiu Ioniță.

Alții i-au reproșat că se ocupă de probleme mărunte, în loc să pornească plățile către beneficiarii de la Măsura 2 - granturi de capital de lucru din Schema de ajutoare de stat COVID-19.

Consultă pe site-ul ONRC explicațiile și formularele privind înregistrarea beneficiarilor reali.

Descarcă de AICI formularele privind beneficiarii reali: