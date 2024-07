Contabilă protestatară, despre negocierile cu Ministerul Finanțelor: Am părăsit sala după o oră în care nu am reușit să trecem de punctul 1, abrogarea e-TVA

Patronatului Antreprenorilor Contabili din România, care a inițiat protestul de luni față de „haosul din legislația fiscală”, a transmis, marți, un comunicat publicației StartupCafe.ro în care se arată că ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, nu a dat dovadă de „deschidere” în discuții, iar negocierile s-au împotmolit prin refuzul acestuia de a iniția în Guvern eliminarea sistemului eTVA.

„Discuțiile de la Guvern au fost constructive, inițiativa noastră a contabililor fiind ascultată și înțeleasă. Obiectivul nostru a fost îndeplinit. În schimb, la Ministerul Finanțelor, nu am avut parte de aceeași deschidere din partea ministrului Boloș. Am părăsit sala după o oră în care nu am reușit să trecem de punctul 1, abrogarea e-TVA, pentru a respecta programul stabilit. Sunt recunoscătoare colegilor manifestanți care au ajuns la protest în condiții dificile, au protestat pașnic pe temperaturi caniculare și au arătat solidaritate și grijă față de mediul de afaceri. Ne-am unit și mergem mai departe cu demersurile noastre”, a declarat Valentina Saygo, expert contabil și consultant, citată în comunicatul patronatului.