Voluntarii Code for Romania lansează o secțiune cu informații despre locuire în una din soluțiile lor

Code for Romania lansează secțiunea dedicată locuirii pe platforma CeZiceLegea.ro, una dintre soluțiile digitale lansate la finalul anului trecut, potrivit unui comunicat transmis, miercuri, StartupCafe.ro.

Noua secțiune are rolul de a oferi informații esențiale despre drepturi și obligații ca proprietar sau chiriaș, modalitățile legale de a cumpăra, vinde, închiria sau încheia contracte de comodat pentru locuințe.

Utilizatorii află cum:

să își cunoască drepturile și obligațiile ca proprietari sau chiriași;

ca proprietari sau chiriași; să cumpere un imobil în condiții legale , inclusiv documentația necesară și procedurile implicate;

, inclusiv documentația necesară și procedurile implicate; să vândă un imobil , inclusiv actele de care au nevoie și responsabilitățile lor ca vânzători;

, inclusiv actele de care au nevoie și responsabilitățile lor ca vânzători; să închirieze un imobil , inclusiv încheierea unui contract de locațiune și drepturile și obligațiile lor ca chiriași sau proprietari;

, inclusiv încheierea unui contract de locațiune și drepturile și obligațiile lor ca chiriași sau proprietari; să încheie un contract de comodat și să înțeleagă drepturile și obligațiile acestuia;

și să înțeleagă drepturile și obligațiile acestuia; să gestioneze relația cu asociația de proprietari , inclusiv drepturile, obligațiile și procedurile implicate;

, inclusiv drepturile, obligațiile și procedurile implicate; să obțină informații relevante despre vulnerabilitate seismică, înregistrarea în cartea funciară, plata utilităților și altele pentru o locuință sigură și legală.

„Secțiunea dedicată Locuirii de pe platforma CeZiceLegea.ro reprezintă un pas semnificativ în direcția consolidării cunoașterii și a conștientizării drepturilor cetățenilor în ceea ce privește locuința lor. Ne dorim să îi ajutăm pe români să se simtă protejați și să aibă încredere în interacțiunea cu autoritățile și cu ceilalți actori din domeniul imobiliar. Cu sprijinul partenerilor noștri, suntem dedicați misiunii noastre de a face informația accesibilă și de a contribui la o societate mai transparentă și mai justă", arată Olivia Vereha, cofondator și Director of Product Code for Romania.

CeZiceLegea.ro face parte din seria de soluții digitale lansate anul trecut de Code for Romania, de care am mai scris și noi pe StartupCafe.ro. Din 10 octombrie 2023, în fiecare săptămână, Code for Romania a lansat câte o nouă soluție gratuită cu care își propune să creeze o Românie mai bună prin tehnologie.

Code for Romania/Commit Global este cea mai mare organizație de tehnologie civică din lume, cu o comunitate de peste 3.000 de ingineri voluntari. Din 2016 identifică probleme sociale sistemice și generalizate și construiește gratuit infrastructura digitală de care România are nevoie. Misiunea organizației: să ajute la rezolvarea cât mai multor probleme sociale prin intermediul tehnologiei.

Până acum, Code for Romania a dezvoltat 58 de soluții digitale vitale pentru România, inclusiv infrastructura digitală pentru gestionarea crizei Covid-19 și a crizei refugiaților din Ucraina. Aceste soluții au sprijinit până acum peste 20 de milioane de oameni, potrivit spuselor organizației.