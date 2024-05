OpenAI întrerupe vocea „Sky” a ChatGPT-4o în urma similarităților cu vocea lui Scarlett Johansson

Startup-ul de inteligență artificială întrerupe opțiunea de voce „Sky” din ChatGPT-4o, deoarece seamănă cu vocea lui Scarlett Johansson, actriță cunoscută pentru rolul ei de „Văduva Neagră” (Black Widow) din filmele Marvel și pentru „Rătăciți printre cuvinte”, potrivit TechCrunch.

OpenAI susține că n-a folosit vocea lui Johansson pentru antrenarea vocii „Sky” în aplicație.

„Vocea lui Sky nu este a lui Scarlett Johansson și n-a existat niciodată intenția de a fi asemănătoare. Am angajat actorul de voce pentru Sky înainte de a o contacta de doamna Johansson. Din respect pentru doamna Johansson, am pus pe pauză vocea Sky în produsele noastre. Ne cerem scuze doamnei Johansson că n-am comunicat mai bine”, a declarat OpenAI pentru The Verge.