Meta (Facebook) și IBM lansează Alianța pentru inteligență artificială, în colaborare cu alți 50 de giganți tech și universități

Meta și IBM lansează în colaborare cu alți peste 50 de cercetători și fondatori de la companii ca AMD, Intel sau Anyscale, co-fondată de IT-istul româno-american Ion Stoica, „AI Alliance”, alianța pentru inteligență artificială.

Alianța va promova dezvoltarea responsabilă a inteligenței artificiale, susține IBM, marți, într-un comunicat de presă.

Proiectul va permite dezvoltatorilor și cercertătorilor să inoveze responsabil în domeniul inteligenței artificiale, asigurând, în același timp, „rigoarea științifică, încrederea, siguranța, securitatea, diversitatea și competitivitatea economică”, spune gigantul IT american.

„Reunind dezvoltatori de top, oameni de știință, instituții academice, companii și alți inovatori, vom pune în comun resurse și cunoștințe pentru a aborda problemele legate de siguranță, oferind în același timp o platformă pentru partajarea și dezvoltarea de soluții care se potrivesc nevoilor cercetătorilor, dezvoltatorilor și adoptatorilor din întreaga lume”, anunță Meta într-o postare pe blogul său.

Printre altele, companiile și cercetătorii care s-au alăturat proiectului vor lucra la:

lansarea de inițiative care încurajează dezvoltarea deschisă a IA, în mod sigur și responsabil;

dezvoltarea și implementarea de standarde, instrumente și alte resurse care permit utilizarea responsabilă a sistemelor IA la nivel global;

susținerea dezvoltării competențelor IA la nivel mondial; implicarea comunității academice pentru a sprijini cercetătorii și studenții să învețe și să contribuie la proiecte de cercetare esențiale în IA;

dezvoltarea de conținut educațional și resurse pentru a informa publicul și factorii de decizie politică cu privire la beneficii, riscuri, soluții și reglementări pentru IA.

La inițiativă vor participa și: AMD, Anyscale, CERN, Cerebras, Cleveland Clinic, Cornell University, Dartmouth, Dell Technologies, Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, ETH, Hugging Face, Imperial College London, Intel, Linux Foundation, MLCommons, NASA, NSF, Oracle, Red Hat, Roadzen, ServiceNow, Sony Group, Stability AI, UC Berkeley College of Computing, Data Science, and Society, University of Illinois Urbana-Champaign, University of Notre Dame, University of Tokyo și altele.