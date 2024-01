IT-iștii voluntari de la Code for Romania lansează o secțiune de participare civică în una din soluțiile lor digitale

Code for Romania lansează secțiunea dedicată participării civice pe platforma CeZiceLegea.ro, una dintre soluțiile digitale lansate la finalul anului trecut, potrivit unui comunicat transmis, vineri, StartupCafe.ro.

Noua secțiune de Participare Civică de pe platforma CeZiceLegea.ro aduce resurse valoroase pentru cetățeni în scopul de a-i informa și sprijini să participe mai activ la viața comunității.

Secțiunea are rolul de a oferi informații legale despre toate momentele ale vieții, respectiv: naștere, studii, căsătorie, deces, angajare, demisie drepturile și obligațiile elevilor, lista universităților la care te poți înscrie în România.

Utilizatorii află cum:

să solicite informații de interes public , inclusiv pașii de urmat în cazul nerespectării termenelor legale de răspuns de către instituții;

, inclusiv pașii de urmat în cazul nerespectării termenelor legale de răspuns de către instituții; să își apere drepturile în relația cu autoritățile, să formuleze și să trimită petiții , reclamații sau plângeri împotriva actelor administrative sau lipsei de a acțiune a autorităților;

, reclamații sau plângeri împotriva actelor administrative sau lipsei de a acțiune a autorităților; să participe la consultări publice , inclusiv cum poți contribui la discuțiile privind legi sau reglementări în dezbatere;

, inclusiv cum poți contribui la discuțiile privind legi sau reglementări în dezbatere; să se asocieze cu alți cetățeni pentru a promova cauze comune , prin coaliții sau grupuri de inițiativă cetățenească, să se alăture la sau să înființeze organizații neguvernamentale, partide politice sau asociații de proprietari;

, prin coaliții sau grupuri de inițiativă cetățenească, să se alăture la sau să înființeze organizații neguvernamentale, partide politice sau asociații de proprietari; să înțeleagă mai bine mecanismele de funcționare a statului și modul în care fiecare individ poate influența deciziile publice;

și modul în care fiecare individ poate influența deciziile publice; să fie participanți activi și informați la viața comunității și la procesul democratic, crescând astfel gradul de transparență, responsabilitate și eficiență în guvernare.

„Această nouă secțiune de Participare Civică face parte din angajamentul nostru continuu, la Code for Romania, de a promova transparența, responsabilitatea și participarea în societate. CeZiceLegea.ro devine punct central pentru cetățeni în demersul lor de a înțelege mai bine cum pot influența deciziile autorităților și de a contribui la îmbunătățirea guvernanței locale și naționale, promovând o societate mai deschisă, transparentă și participativă. Încă un pas important spre crearea unui mediu în care fiecare cetățean are puterea și resursele necesare pentru a contribui la schimbările pozitive în comunitatea și societatea în care trăiește”, arată Olivia Vereha, cofondator și Director of Product Code for Romania.

CeZiceLegea.ro face parte din seria de soluții digitale lansate anul trecut de Code for Romania, de care am mai scris și noi pe StartupCafe.ro. Din 10 octombrie 2023, în fiecare săptămână, Code for Romania a lansat câte o nouă soluție gratuită cu care își propune să creeze o Românie mai bună prin tehnologie.

Puțin despre IT-iștii voluntari Code for Romania/Commit Global

Code for Romania este cea mai mare organizație de tehnologie civică din lume, cu o comunitate de peste 3.000 de ingineri voluntari. Din 2016 identifică probleme sociale sistemice și generalizate și construiește gratuit infrastructura digitală de care România are nevoie. Misiunea organizației: să ajute la rezolvarea cât mai multor probleme sociale prin intermediul tehnologiei.

Până acum, voluntarii au dezvoltat 58 de soluții digitale vitale pentru România, inclusiv infrastructura digitală pentru gestionarea crizei Covid-19 și a crizei refugiaților din Ucraina. Aceste soluții au sprijinit până acum peste 20 de milioane de oameni.

Organizația neguvernamentală a sărbătorit, printr-un eveniment, aniversarea de 8 ani de la apariție și lansarea acesteia la nivel internațional, sub numele de Commit Global, la MINA (Museum of Immersive New Art) în București, eveniment la care a participat și StartupCafe.ro.