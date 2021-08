Google a anunțat când lansează telefoanele Pixel 6 și 6 Pro, cu procesor propriu

Gigantul Google a anunțat că telefoanele Pixel 6 și Pixel 6 Pro vor fi lansate în toamnă, cel mai probabil odată cu apariția Android 12. Noile telefoane vor avea un nou chipset de la Google Tensor, componenta principală a hardware-ului intern.

Google a dezvăluit parțial câteva detalii despre noile telefoane pe care le-a creat. Astfel, a renunțat la procesorul Qualcomm și a introdus GoogleTensor, propriul System on Chip (SoC), precum și un modem 5G.

„În 2016 am lansat primul Pixel. Obiectivul nostru a fost să le oferim oamenilor un telefon inteligent și util. De-a lungul timpului, am introdus funcții precum HDR+ și Night Sight, care utilizau inteligența artificială (AI) pentru a crea imagini frumoase [...]”, spune compania Google.

Ce aduc nou Google Pixel 6 și 6 Pro

Google a păstrat design-ul standard pentru ambele telefoane: Pixel 6 Pro are o ramă lucioasă din aluminiu, în timp ce Pixel 6 are o ramă mată. Modelul non Pro va avea o cameră selfie de 8 megapixeli și o configurație de 8 GB RAM și 128 sau 256 de GB stocare.

Pe de altă parte, Pixel 6 Pro va avea o disponibilitate de 12 GB RAM și va putea fi achiziționat în trei variante: 128, 256 și 512 GB stocare, în timp ce camera selfie vine în varianta de 12 megapixeli.

Cele două modele vor veni în culori diferite: Pro va fi negru, auriu și argintiu, iar Pixel 6 va fi disponibil în nuanțe vii, respectiv verde, portocaliu și negru. De asemenea, telefoanele vor avea cititor de amprente în ecran și vor veni cu Android 12.

Google Pixel 6 are o cameră ultra-wide și una principală, iar Pixel 6 Pro beneficiază pe lângă cele două camere pe care le are modelul non Pro și de telephoto (care este o cameră cu zoom optic 4X cu obiectiv periscopic). Noutatea acestei camere ultra-wide este că poate capta cu 150% mai multă lumină decât cea a modelului de anul trecut. Spre exemplu, Pixel 5, care a avut lansare anul trecut, utiliza exact aceeași cameră pe care o folosea și Pixel 2.

Google nu a oferit mai multe detalii despre cele două telefoane, însă odată cu lansarea oficială vor fi făcute publice informațiile complete. Compania spune că procesorul Tensor este unul de top și pune accent pe procesarea de tip AI.