VIDEO Google lansează noul Pixel cu noi funcţii pentru asistentul virtual şi Google TV

Google a anunţat miercuri câteva lansări interesante, printre care Pixel 5, câteva funcţii pentru asistentul virtual Google Assistant şi un "motor de căutare" pentru filme şi programe de divertisment - Google TV.

Google a prezentat în cadrul evenimentului Launch Nighta a cincea generație a telefonului Pixel, modelul de anul acesta având ecran de 6 inci și un preț de 699 dolari în SUA, cu 100 de dolari mai puțin decât Pixel 4. Camera telephoto este înlocuită de una ultra-wide, iar compania garantează că userii vor putea instala pe telefon Android 14, în 2023. Google a vândut într-un an doar 7 milioane de telefoane Pixel și acum coboară din zona premium, spre gama medie superioară prin acest preț mai scăzut. În Europa telefonul costă 629 euro.

Specificații Pixel 5

Dimensiuni: 144.7 x 70.4 x 8.0 mm

Display: 6-inci Full HD OLED, 1080x2340 pixeli, 90Hz

Procesor: Snapdragon 765G

RAM: 8GB

Stocare: 128GB

Camera frontală: 8MP, f/2.0

Camera principală: 12.2MP Wide, f/1.7, + 16MP Ultra-wide

Baterie: 4,080 mAh

Greutate: 151 grame

Telefonul este disponibil în negru și verde.

Google a lansat și un alt model, Pixel 4a 5G, care dispune de ecran de 6,2 inci și va costa 499 dolari. Ambele telefoane vor fi disponibile pe 15 octombrie.

Cei de la Google au spus că nu vor să scoată telefoane de 1.000 de dolari pentru a se adresa unui public cât mai larg. La Pixel 5 au fost scoase o serie de specificații față de Pixel 4, dar au rămas câteva care să-l facă interesant pentru fanii telefoanelor Pixel.

Telefonul lansat acum un an, Google Pixel 4, în varianta de 64 GB costă la noi în jurul a 2.800 lei.

Dacă în anii trecuţi, compania a lansat Call Screen o funcţionalitate care permite verificarea apelurilor primite, Duplex pentru rezervări la restaurant și funcţia de "Apeluri verificate" care arată utilizatorilor cine-i sună (asemeni aplicaţiei True Caller), miercuri, Google a introdus încă o funcție importantă, „Hold for Me” - utiliă atunci când apelul tău este pus în aşteptare. Cu alte cuvinte, cu ajutorul acestei funcţii nu mai trebuie să stai cu telefonul la ureche aşteptând să intri în legătură cu un operator de la relaţiile cu clienţii ai unei bănci sau companii, spre exemplu, asistentul virtual te va anunţa când apelul a fost preluat.

Printre noile lansări ale Google se numără şi Google TV - "un motor de căutare" care reunește filme, emisiuni, TV în direct și multe altele din aplicațiile și produse ale abonamenteleor TV și le organizează doar pentru în funcţie de preferinţele utilizatorului.

"Pentru a construi acest lucru, am studiat diferitele moduri în care oamenii descoperă media - de la căutarea unui anumit titlu până la navigarea în funcție de gen - și am creat o experiență care vă ajută să găsiți ce să urmăriți. De asemenea, am adus îmbunătățiri pentru Knowledge Graph, care face parte din modul în care înțelegem și organizăm mai bine conținutul media în subiecte și genuri, de la filme despre călătorii spațiale până la emisiuni de despre gătit. Veți vedea, de asemenea, titluri care sunt în tendințe în căutările Google, astfel încât să puteți găsi întotdeauna ceva în timp util și relevant", se arată în anunţul Google. Această aplicaţie poate ajuta utilizatorul să găsească mai uşor conţinut de pe mai toate platformele de streaming precum, Disney, HBO, Netflix, YouTube etc.

Acesta va fi disponibili prin noul Chromecast, dispozitivul care se conectează la televizoare clasice pentru a le aduce funcţinalităţile unor televizoare smart şi oferă acces la toate aplicaţii de seriale şi filme. Noul Chromecast va costa circa 49 de dolari.

De asemenea, google a lansat şi o nouă boxă inteligentă, Nest, la 99 de dolari. "Nest Audio este cu 75 la sută mai puternic și are un bas cu 50 la sută mai puternic decât Google Home original - măsurătorile ambelor dispozitive au fost efectuate într-o "cameră tăcută" (izolată fonic) la volum maxim, pe axă", explică Google, care mai adaugă ca această boxă este dedicată în special pasionaţilor de muzică.

Sursa: blog.google