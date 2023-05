FOTO: Telefoanele Pixel 7a și Pixel Fold, prezentate la evenimentul Google I/O 2023. Preț, specificații și alte funcții lansate de gigantul tech

Google a prezentat miercuri, în cadrul evenimentului Google I/O 2023, telefoanele sale Pixel 7a și Pixel Fold, primul său smartphone pliabil, alături de alte noi funcții bazate pe inteligența artificială ce urmează, în mare parte, să fie lansate în 2023.

Pixel 7a, al cărui preț pornește de la 499 dolari, are procesor Tensor G2 și vine, printre altele, cu funcții „indispensabile”: Face Unlock, 8 GB RAM, încărcare wireless. Designul este asemănător cu cel al Pixel 7 și 7 Pro, telefonul fiind disponibil în 4 nuanțe: Charcoal, Snow, Sea și Coral.

Captură foto Google

Pixel 7a are un update la camera foto principală și vine cu un nou obiectiv ultrawide (13 megapixeli). Telefonul include și funcții precum: Direct My Call, Call Screen, Hold for Me, Clear Calling și Wait Times.

Captură foto Google

De cealaltă parte, Pixel Fold, primul telefon pliabil al Google, cu procesor Tensor G2, are un design subțire, cu un ecran de 7.6 inci. Când este închis, ecranul exterior permite utilizatorilor să facă toate sarcinile obișnuite - cum ar fi să răspundă la mesaje, să utilizeze Chrome sau suita de funcții Call Assist, cum ar fi Direct My Call, Call Screen, Hold for Me și Clear Calling.

Captură foto Google

Când este complet deschis, ecranul oferă toate beneficiile unei tablete: se pot urmări emisiuni, citi cărți sau accesa jocuri. Totodată, telefonul poate fi folosit și ca un „laptop”, deci nu este nevoie de un suport/un trepied.

Captură foto Google

În ceea ce privește camera, Pixel Fold vine cu Super Res Zoom (5x optical zoom), Real Tone, funcție Night Sight și Portret.

Pixel Fold, în două variante de culori, Porcelain și Obsidian, va fi disponibil în anumite țări la prețul de 1.799 dolari. De menționat că cele două telefoane, Pixel 7a și Pixel Fold nu sunt disponibile pentru precomandă în România.

Pe lângă noile sale telefoane, Google a prezentat și noi funcții pe care le va lansa anul acesta, cele mai multe dintre ele bazate pe inteligența artificială generativă.



Iată câteva dintre noutățile anunțate de gigantul tech:

Funcția Help me write pe Gmail . În 2017, Gmail a lansat Smart Reply, acele răspunsuri scurte pe care utilizatorii le pot selecta rapid. Apoi a urmat Smart Compose, care a oferit sugestii de scriere pe măsură ce userii tastează diverse mesaje. Acum, funcția Help me write îi va ajuta să răspundă la mail-uri și va genera răspunsuri scurte sau elaborate, în funcție de context, la cererea utilizatorilor.

. În 2017, Gmail a lansat Smart Reply, acele răspunsuri scurte pe care utilizatorii le pot selecta rapid. Apoi a urmat Smart Compose, care a oferit sugestii de scriere pe măsură ce userii tastează diverse mesaje. Acum, funcția Help me write îi va ajuta să răspundă la mail-uri și va genera răspunsuri scurte sau elaborate, în funcție de context, la cererea utilizatorilor. Funcția Immersive View for routes pe Google Maps - Utilizatorii pot vedea fiecare „segment” al rutei lor înainte de a porni la drum - fie că merg pe jos, cu bicicleta sau conduc. Cu această funcție vor putea accesa informații despre calitatea aerului, cum se schimbă vremea pe parcursul zilei (în timpul rutei) etc.

- Utilizatorii pot vedea fiecare „segment” al rutei lor înainte de a porni la drum - fie că merg pe jos, cu bicicleta sau conduc. Cu această funcție vor putea accesa informații despre calitatea aerului, cum se schimbă vremea pe parcursul zilei (în timpul rutei) etc. Magic Editor în Google Photos - Funcția va permite utilizatorilor să editeze fotografiile într-un mod mai complex. Folosind o combinație de tehnici de AI, inclusiv AI generativ, funcția ajută la editarea unor părți specifice dintr-o imagine - cum ar fi subiectul, cerul sau fundalul.

- Funcția va permite utilizatorilor să editeze fotografiile într-un mod mai complex. Folosind o combinație de tehnici de AI, inclusiv AI generativ, funcția ajută la editarea unor părți specifice dintr-o imagine - cum ar fi subiectul, cerul sau fundalul. Funcția Dark Theme pe Bard , chatbot-ul Google. Totodată, printre altele, Google mai lansează o opțiune prin care răspunsurile generate de Bard pot fi exportate direct în Gmail și Google Docs. Gigantul tech a mai anunțat miercuri că Bard devine disponibil în peste 180 de țări.

, chatbot-ul Google. Totodată, printre altele, Google mai lansează o opțiune prin care răspunsurile generate de Bard pot fi exportate direct în Gmail și Google Docs. Gigantul tech a mai anunțat miercuri că Bard devine disponibil în peste 180 de țări. Duet AI pentru Google Workspace - Prezentările Google Slides vor fi îmbunătățite. Cu ajutorul AI-ului vor putea fi generate imagini originale în cadrul prezentărilor. Totodată, Google Sheets va putea genera un plan care va ajuta utilizatorii să se organizeze mai bine.

- Prezentările Google Slides vor fi îmbunătățite. Cu ajutorul AI-ului vor putea fi generate imagini originale în cadrul prezentărilor. Totodată, Google Sheets va putea genera un plan care va ajuta utilizatorii să se organizeze mai bine. Google lansează Labs , un spațiu unde se pot testa idei ale Google (funcții, de exemplu) pentru produsele sale. Inspirat de Google Labs, noul Labs oferă o primă impresie asupra „experimentelor” (noi funcții, update-uri, îmbunătățiri) și șansa de a oferi feedback direct echipelor care le-au construit. Momentan doar userii din SUA se vor putea înscrie pentru a testa ideile „în lucru” ale experților Google.

, un spațiu unde se pot testa idei ale Google (funcții, de exemplu) pentru produsele sale. Inspirat de Google Labs, noul Labs oferă o primă impresie asupra „experimentelor” (noi funcții, update-uri, îmbunătățiri) și șansa de a oferi feedback direct echipelor care le-au construit. Momentan doar userii din SUA se vor putea înscrie pentru a testa ideile „în lucru” ale experților Google. Google Search - AI generativ în Search . Atunci când utilizatorii caută, spre exemplu, diverse produse, vor primi informații precum: factorii de luat în considerare și produse care se potrivesc cerințelor, descrieri ale produselor care includ recenzii relevante, actuale, evaluări, prețuri și imagini ale produselor. Acestă nouă experiență de shopping este construită pe Shopping Graph de la Google, care are peste 35 de miliarde de liste de produse.

. Atunci când utilizatorii caută, spre exemplu, diverse produse, vor primi informații precum: factorii de luat în considerare și produse care se potrivesc cerințelor, descrieri ale produselor care includ recenzii relevante, actuale, evaluări, prețuri și imagini ale produselor. Acestă nouă experiență de shopping este construită pe Shopping Graph de la Google, care are peste 35 de miliarde de liste de produse. Instrumentul „About this Image” în Search - utilizatorii vor putea afla informații despre context, cum ar fi unde a mai fost văzută o imagine online sau când și unde au apărut imagini similare.

- utilizatorii vor putea afla informații despre context, cum ar fi unde a mai fost văzută o imagine online sau când și unde au apărut imagini similare. Extinderea funcției Find My Device . Mai târziu, în acest an, Find My Device va ajuta la localizarea altor produse în afară de telefon, cum ar fi căștile, tabletele și altele.

. Mai târziu, în acest an, Find My Device va ajuta la localizarea altor produse în afară de telefon, cum ar fi căștile, tabletele și altele. Pe Android vor fi: Magic Compose, o nouă funcție bazată pe inteligența artificială generativă în aplicația Messages; Emoji wallpaper - permite combinații de emoji-uri, culori și modele pentru un background potrivit cu starea utilizatorilor; Cinematic wallpapers - odată selectată, o fotografie va putea „prinde viață” atunci când telefonul este mișcat/înclinat; Generative AI wallpaper - device-ul va genera fundaluri personalizate, pe baza solicitării utilizatorilor.

Urmărește evenimentul Google I/O 2023: