FOTO Telefonul pliabil Google: Cum arată primul Pixel Fold

Google a publicat, joi, imagini cu primul său telefon pliabil: Pixel Fold.

„Primul telefon pliabil proiectat de Google” - a anunțat compania americană de tehnologie.

Foto: Google

Gigantul tech a postat și pe Twitter imgini cu Pixel Fold, cu mesajul „May The Fold Be With You” (Fold să fie cu tine!), un joc de cuvinte care face aluzie la replica din filmul Războiul Stelelor, „May the Force be with you!” (Forța să fie cu tine!). Pe data de 4 mai, fanii filmului SF cult sărbătors Ziua Star Wars. În engleză, „4 mai” se spune May, the Fourth, care seamănă cu replica din film, May the Force be with you!

Google este așteptat să ofere mai multe detalii despre Pixel Fold la evenimentul anual al companiei, Google I/0 2023, programat pe 10 mai.