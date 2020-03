Povestea unei afaceri de succes: Un tânăr agent de vânzări pasionat de prelucrarea lemnului și-a deschis propriul atelier de mobilă prin Start-Up Nation

Claudiu Sucaciu a ajuns în domeniul producției de mobilă printr-o conjunctură. După ce a lucrat câțiva ani într-o fabrică de prelucrarea lemnului, s-a hotărât să facă și el mobilă pe cont propriu. În 2017 și-a deschis propria afacere prin programul Start-Up Nation. Acum produce mobilă din lemn și PAL la comandă și prestează servicii de debitare și aplicare cant pentru o firmă parteneră.

Producție: mobilă din lemn și PAL la comandă

Utilaje de prelucrare achiziționate prin Start-Up Nation:

Mașină universală de tâmplărie cu 5 operații Felder CF 741 S Professional cu masă suport, pentru îndreptare, rindeluire, tăiere, frezare/cepuire, găurire/scobire

Mașină de găurit multiplu Felder FD 21 PRO

Mașină profesională de aplicare cant pe drept Felder G 360

Compresor mobil cu piston Schneider UniMaster UNM 660-10-90 D

Sistem profesional staționar de exhaustare Felder AF 22-200

Sistem profesional mobil de exhaustare Felder AF 22 Mobile

Dispozitiv de avans mecanic Felder F-38 cu 8 viteze

Secretul succesului afacerii lor: calitatea produselor și respectarea termenelor de producție.

INTERVIU Felder Gruppe România - Claudiu Sucaciu, Anaira Art Mob, Cluj

Cum ați ajuns să produceți mobilă?

Claudiu Sucaciu: Înainte de a avea contact cu domeniul de prelucrarea lemnului, am lucrat ca agent de vânzări. În acea perioadă, șeful meu a preluat o firmă de tâmplărie și ne-a întrebat la o ședință cine vrea să facă parte din echipa care se va ocupa de noua activitate de producție de mobilier.

Eu și încă un coleg am zis “hai să ne băgăm, să vedem cu ce se mănâncă”. Mai ales că atunci tocmai luase și niște utilaje pentru lemn masiv, iar eu eram pasionat de lemn. Eram surprins mereu când vedeam ce se poate face dintr-o bucată de lemn.

Acest lucru se întâmpla prin 2009, 2010. S-au achiziționat utilajele de prelucrare, a început producția, iar noi eram responsabili de relația cu clienții, de partea de ofertare și măsurători. Treptat, am dobândit pasiunea pentru producția de mobilă și m-am hotărât să încerc și eu pe cont propriu.

La început a fost mai greu pentru că, din păcate, nu sunt foarte mulți meșteri disponibili. Pe partea de producție, eu practic am furat meseria de la foștii mei colegi. Stăteam lângă ei să văd cum lucrează, le puneam tot felul de întrebări și ei îmi răspundeau mirați oare de ce îi întreb.

Așa am furat meseria și din 2016 am început pe cont propriu. Apoi am înființat firma Anaira Art Mob și am achiziționat utilaje de prelucrare a lemnului de la Felder Gruppe România prin programul Start-Up Nation.

Ce produceți mai exact?

Claudiu Sucaciu: Realizăm mobilier la comandă pentru clienți persoane fizice și juridice și avem o medie de 2-3 bucătării complete pe lună, în funcție de dimensiuni.

De când avem utilajele, suntem independenți, ne descurcăm de unii singuri și facem toată producția intern fără să depindem de alții. Mai mult, facem și debitare și căntuire pentru o firmă de mobilier din zonă pe care o mai ajutăm.

Ce credeți că apreciază clienții cel mai mult la dumneavoastră?

Claudiu Sucaciu: Calitatea produselor și respectarea termenelor de producție cred că sunt principalele lucruri pentru care ne apreciază și ne recomandă clienții.

Odată ce am dat un termen, ne ținem de el. Chiar dacă nu este gata cu o zi înainte de livrare, stăm peste program și finalizăm comanda, astfel încât să putem face livrarea în termenul asumat față de client.

Au mai fost și excepții, bineînțeles, dar acele situații nu au depins de noi. De exemplu, partenerii cu care lucrăm nu ne-au trimis la timp materialele. În astfel de situații chiar nu avem ce face.

