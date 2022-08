Fostul CEO al WeWork are un nou startup, care ar fi evaluat la peste 1 miliard de dolari

Fostul CEO și co-fondator al lanțului de hub-uri WeWork, Adam Neumann, lucrează la o nouă afacere imobiliară, Flow, un startup în care firma de capital de risc Andreessen Horowitz a investit aproape 350 de milioane de dolari, potrivit The Verge care citează un raport al The New York Times.

Afacerea imobiliară a lui Neumann, care în urma investiției obținute de la Andreessen Horowitz ar fi evaluată la peste 1 miliard de dolari, conform raportului The New York Times, are un concept asemănător cu cel al WeWork.

Compania de spații de lucru flexibile pentru angajați a fost cândva evaluată la 47 de miliarde de dolari. WeWork a trecut și prin eșecul unui IPO și a concediat în 2019 o parte din personal. Tot în 2019 Adam Neumann a renunțat la funcția de CEO al companiei.

În prezent, compania este evaluată la aproape 4 miliarde de dolari, conform CNN.

Acum, după modelul WeWork, Neumann vrea să vândă apartamente sub marca Flow în SUA. Nu este clar cum vrea antreprenorul să revoluționeze industria complexelor rezidențiale, însă Flow are în prezent un site web și funcționează după sloganul „Live Life in Flow”. Apartamentele sub marca Flow vor debuta în 2023.

Totodată, co-fondatorul firmei de capital de risc Andreessen Horowitz, Marc Andreessen, se va alătura consiliului de administrație al Flow și va continua să investească în acest startup, potrivit surselor The New York Times.