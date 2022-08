Joc agresiv în gaming: O companie vrea să preia Unity pentru 20 miliarde dolari

Joc agresiv în gaming-ul mondial: Compania Unity, cunoscută pentru motorul său de dezvoltare de jocuri de mobil, ajunsese recent la un acord prin care urma să cumpere o platformă de monetizare a aplicațiilor, dar acum o platformă rivală îi oferă lui Unity afacere de 20 de miliarde de dolari, cu condiția să renunțe la achiziția anunțată înainte.

În 13 iulie 2022, Unity a anunțat că avea să cumpere platforma israeliana de monetizare a aplicațiilor ironSource, la un preț de 4,4 miliarde de dolari, în acțiuni.

Marți, 9 august, rivala celor de la ironSource, platforma americană AppLovin, de publicare și monetizare a aplicațiilor, a transmis companiei Unity o ofertă de business foarte generoasă, dar cu condiția ca motorul de dezvoltare de jocuri să anuleze preluarea platformei israeliene.

Dacă va renunța la achiziție, AppLovin va fuziona cu Unity, iar acționarii motorului de dezvoltare vor primi un preț de 20 de miliarde de dolari, sub formă de acțiuni la platforma de monetizare a aplicațiilor.

Tentantă, oferta celor de la AppLovin nu este însă una angajantă, nefiind nici solicitată.

Motorul grafic Unity este folosit la scară largă pentru dezvoltarea de jocuri pentru mobil, două producții notabile fiind Pokemon Go (al lui Niantic) și Call of Duty: Mobile (Activision). Compania Unity Technologies, care are acum sediul la San Francisco, a fost fondată în anul 2004, la Copenhaga, de către David Helgason, Nicholas Francis și Joachim Ante. În prezent, Unity are venituri anuale de peste 1 miliard de dolari, cu circa 5.200 de angajați.

De partea cealaltă, corporația AppLovin a fost fondată în anul 2012, de Adam Foroughi, Andrew Karam și John Krystynak. Compania are sediul în Silicon Valley, mai exact la Palo Alto, statul american California, și este listată pe bursa Nasdaq. Anul trecut a avut venituri de 2,79 miliarde de dolari.