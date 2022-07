Tranzacție de 4,4 miliarde dolari în gaming: Unity fuzionează cu o platformă de monetizare a aplicațiilor

Compania Unity, cunoscută pentru motorul său de dezvoltare de jocuri de mobil, a anunțat miercuri preluarea unei platforme israeliene de monetizare a aplicațiilor, tranzacția ridicându-se la 4,4 miliarde de dolari, în acțiuni.

Astfel, proprietarii companiei israeliene ironSource vor primi acțiuni Unity în valoare de 4,4 miliarde de dolari. În cadrul înțelegerii, fondurile de investiții Silver Lake și Sequoia, cei doi mari acționari ai Unity, au fost de acord să mai investească 1 miliard de dolari în compania IT, sub formă de împrumut convertibil în acțiuni.

Motorul grafic Unity este folosit la scară largă pentru dezvoltarea de jocuri pentru mobil, două producții notabile fiind Pokemon Go (al lui Niantic) și Call of Duty: Mobile (Activision). Compania Unity Technologies, care are acum sediul la San Francisco, a fost fondată în anul 2004, la Copenhaga, de către David Helgason, Nicholas Francis și Joachim Ante. În prezent, Unity are venituri anuale de peste 1 miliard de dolari, cu circa 5.200 de angajați.

De partea cealaltă, ironSource a fost fondată în anul 2010, la Tel Aviv, de Tomer Bar-Zeev. Firma israeliană are peste 1.000 de angajați și dezvoltă tehnologii pentru monetizarea și distribuirea aplicațiile de mobil, inclusiv jocuri.

Ambele companii sunt listate pe Bursa de la New York.