Măsura 2, Măsura 1: Atenție la rapoartele de progres, să nu dați banii înapoi

Firmele care au fost admise la finanțare și au implementat proiectele la Măsura 2 din schema de ajutoare de stat COVID-19 riscă să fie obligate să dea înapoi statului granturile de 50.000-150.000 euro, dacă nu au transmis în aplicația electronică rapoartele de progres în termenul stabilit.

„Verificările rapoartelor de progres și a încadrării beneficiarilor în categoria IMM în cadrul Măsurii 2 se fac pe bază de eșantion, fiind, în prezent, în derulare atât la MEAT, cât și la agențiile teritoriale din subordinea ministerului” - a precizat Ministerul Economiei, pentru StartupCafe.ro.

Procedura Măsurii 2 prevede:

„În termen de maxim 180 de zile din momentul plății ajutorului financiar către beneficiar, acesta are obligația efectuării cheltuielilor (...). De asemenea, în același termen de maxim 180 de zile din momentul încasării ajutorului financiar de către beneficiar acesta are obligația încărcării în aplicație a facturilor, documentelor de plată și raportului de progres (Anexa 8 la procedură), în caz contrar ajutorul acordat fiind recuperat. În cazul în care AIMMAIPE constată că nu se depun documentele prevăzute, solicitanții vor primi Decizie de respingere a finanțării cu recuperare a ajutorului de stat semnata electronic de Directorul AIMMAIPE, transmisă prin contul din aplicație”.

De anul trecut până în prezent, la Măsura 2, au fost plătite 13.728 de firme, cu o sumă totală de 3,746 miliarde lei (774,2 milioane euro la cursul folosit în program).

La Măsura 1, situația este și mai gravă. La prima ediție (2020), toți beneficiarii care nu au trimis rapoartele de progres în termenul de 90 de zile stabilit în procedură au fost sancționați cu retragerea micrograntului de 2.000 de euro. Potrivit Ministerului Economiei, e vorba de 4558 de beneficiari. Practic, 26% dintre cei care au primit microgranturi, trebuie să returneze ajutorul, pe motiv că nu au depus raportul de progres.

„Pentru măsura 1 pana la aceasta data un numar total 4558 de beneficiari nu au depus sau au depus peste termenul stipulat in contractul de finantare raportul de progres, din care 1600 nu au depus, iar diferenta de 2958 au depus cu intarziere” - a compuncat Ministerul Economiei, pentru StartupCafe.ro.

Reamintim că la Măsura 1 - microgranturi de capital de lucru de câte 2.000 de euro, au rămas necheltuiți 65 de milioane de euro din bugetul total de 100 de milioane de euro, de la prima sesiune, din anul 2020. Banii aceștia s-au reportat la ediția a doua, la care s-au făcut înscrieri în perioada 25 octombrie - 23 noiembrie 2021.

La prima ediție, s-au înscris 29.250 de solicitanți, din care au primit microgranturile 17.329.

9.635 de solicitanți au fost respinși din start, iar 2.241 au fost admiși dar li s-au reziliat contractele de finanțare pentru că nu au parcurs anumite proceduri obligatorii după ce au fost admiși (de exemplu, nu au semnat contractele în termen). Alți 45 de solicitanți care fuseseră admiși la microgranturi aveau contracte de finanțare semnate, dar oamenii nu și-au deschis cont la bancă și nu au mai fost plătiți.

În fine, iată că acum, după implementare și din rândul celor 17329 de beneficiari care primseră banii și au făcut cheltuieli mai pică cei 4558 care nu au depus în sistemul electronic raportul de progres, la finalizarea proiectului. Prin urmare, putem spune că prima ediție a Măsurii 1 are, de fapt, doar 12.771 beneficiari finali, nici jumătate din totalul celor care au aplicat (29.250).

Dacă facem, socoteala, suma rămasă neconsumată de la prma ediție a Măsurii 1 este de aproape 9,2 milioane de euro numai prin faptul că beneficiarii admiși la finanțare nu au depus rapoartele de progres în termen. Asta înseamnă că suma totală rămasă necheltuită de la prima ediție este de aproape 75 de milioane de euro, adică trei sferturi din bugetul total alocat.

O parte dintre cei care au fost sancționați cu retragrea micrograntului au putut să se înscrie din nou la Măsura 1, în ediția a doua (25 octombrie-23 noiembrie 2021), cu condiția să fi returnat ajutorul de la prima ediție.

La ediția a doua a Măsurii 1, 33.555 de aplicanți au cerut microgranturile de câte 2.000 de euro. Cei care vor fi declarați admiși trebuie să fie atenți să nu sară din termenul de 90 de zile de la primirea banilor, pentru depunerea raportului de progres, să nu pățească precum cei de la prima ediție.

Ce spune procedura Măsurii 1:

„În termen de maxim 90 de zile din momentul plății ajutorului financiar către beneficiar, acesta are obligația efectuării cheltuielilor (...) De asemenea, în același termen de maxim 90 de zile din momentul încasării ajutorului financiar de către beneficiar, acesta are obligația încărcării în aplicație a facturilor, documentelor de plată și raportului de progres (Anexa 8 la procedură), sub sancțiunea recuperării ajutorului acordat. În cazul în care MEAT/AIMMAIPE constată că aplicanții nu depun documentele prevăzute sau nu transmit contractul de finanţare semnat până la termenul limită prevăzut în prezenta procedură, aceștia vor primi decizie de respingere, transmisă automat de către aplicație, sau, după caz, este declanșată procedura de recuperare a ajutorului acordat împreună cu dobânzile aferente”.