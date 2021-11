Plățile la Măsura 2: Când și cum. Interviu cu un oficial din Ministerul Economiei

Plata granturilor de capital de lucru promise firmelor românești prin Măsura 2 a bătut pasul pe loc în ultima perioadă, din cauza lipsei sursei de finanțare europeană, iar acum StartupCafe.ro a întrebat oficial un șef din Ministerul Economiei când și cum se vor fi plătiți beneficiarii admiși la finanțare pe lista de așteptare.

În actualul haos guvernamental produs de politicieni, într-un interviu video acordat StartupCafe.ro, luni, Liviu Rogojinaru, consilierul ministerului interimar Virgil Popescu, ne-a dat unele explicații privind rezolvarea situației în care se găsesc solicitanții de ajutoare de stat prin Măsura 2 - granturi de capital de lucru de câte 50.000-150.000 de euro.

În prezent sunt 13.728 de contracte plătite la Măsura 2, plățile oprindu-se până la numărul de ordine RUE 16.850, în lista de aplicanți. De luni, 22 noiembrie, s-a efectuat o redistribuire de fonduri între agențiile IMM și, în perioada imediat următoare, se vor mai plăti ajutoarele către beneficiari admiși în lista de așteptare până aproape de numărul de ordine 17.000, din banii disponibili deja acum. Aceste plăți se vor putea face în urma redistribuirii de fonduri de la agențiile IMM care au rămas cu un surplus de bani către agențiile care nu mai au bani, dar au beneficiari în partea de sus a listei RUE, așezați astfel pe principiul primul venit-primul servit.

„Cu plățile am ajuns până la RUE 16.850. Probabil că după ce se vor așeza cu agențiile o să ajungem probabil puțin sub 17.000 RUE, deci probabil că vor mai intra 100-150 de firme la plată, pe banii pe care îi avem acum. Sigur până la sfârșitul anului 2021” - a declarat, pentru StartupCafe.ro, consilierul Liviu Rogojinaru.

Dar vor mai rămâne mai departe încă aproximativ 2.800 de firme admise în lista de așteptare, pentru care nu există momentan buget de fonduri europene disponibil. Liviu Rogojinaru susține că aceste firme vor putea primi banii până la finalul lunii martie 2022. Pentru acestea, Ministerul Economiei trebuie să semneze cu Ministerul Investițiilor un act adițional la contractul de finanțare privind schema de ajutoare de stat COVID, pentru a se asigura finanțare din facilitatea europeană React EU, pe care Comisia Europeană a aprobat-o încă de acum 2 luni.

„Noi am făcut solicitarea de finanțare pentru plățile următoare, pentru a se încheia actul adițional în momentul când MIPE va dispune de buget. Ministerul Economiei are absolut totul gata, inclusiv contestațiile gata, deci nu mai avem nimic de făcut decât să ne intre banii și să-i transmitem la bănci. (...) Noi am făcut toate demersurile necesare. După ce primesc banii, în secunda doi pot să distribui banii către bănci. Le-am făcut adresă la MIPE, niciun răspuns deocamdată. Noi pentru Măsura 2 nu mai avem altceva de făcut decât să primim banii și să dăm banii la oameni”, a mai explicat Liviu Rogojinaru.