LISTĂ: 4 programe de finanțare IMM la început de an 2021

Antreprenorii români cu microîntreprinderi și firme mici și mijlocii (IMM) pot obține finanțări pentru afacerile lor prin cel puțin 4 programe de sprijin disponibile la început de an 2021. StartupCafe.ro a făcut o listă scurtă cu principalele surse de finanțare pentru micile afaceri, în debutul anului, până la anunțarea unor eventuale noi oporunități mai ales pe bani europeni.

1. Măsura 3. Se mai fac înscrieri până pe 29 ianuarie 2021, ora 20.00, pe site-ul oficial granturi.imm.gov.ro , al Ministerului Economiei. Este vorba despre Măsura 3 a schemei de ajutoare de stat pentru depășirea crizei COVID-19, din cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014-2020. Firmele mici și mijlocii (IMM) pot obține fonduri nerambursabile de 50.000-200.000 Euro pentru investiții. Aportul propriu al beneficiarului este de minim 30% în București și județul Ilfov și minimum 15% în țară. Bugetul total al Măsurii 3 este de 478.250.500 euro - fonduri nerambursabile.

2. Tineri fermieri din diaspora. Se fac înscrieri în perioada 4 ianuarie – 4 mai 2021, dar sunt și praguri intermediare de calitate, ceea ce înseamnă că nu e bine să lăsați depunerea dosarului pe ultima zi. Aici e vorba de submăsura 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020). Înscrierile se fac pe site-ul AFIR, unde se creează conturi de utilizatori cu parolă.

Pot solicita finanțare europeană nerambursabilă tinerii fermieri din diaspora care au absolvit, în ultimele 60 de luni, înaintea depunerii cererii de finanțare un program de studiu în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar sau economie agrară: postuniversitar, universitar, preuniversitar, în țări membre ale Uniunii Europene (UE) sau țări terțe din UE. Sprijinul public acordat prin PNDR 2020 pentru instalarea tinerilor fermieri este 100% nerambursabil, în valoare de 40.000 de euro sau de 50.000 de euro, în funcție de dimensiunea exploatației agricole.

3. IMM Invest 2021. Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM a anunțat prelungirea perioadei de înscrieri în programul IMM Invest până la 30.06.2021 și extinderea cu subprogramul Agro IMM Invest. Înscrierea online se desfasoară pe portalul IMM Invest in sesiune continua, pana la epuizarea plafonului de 20 miliarde lei, alocat programului. Prin programul IMM Invest, microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii au putut să obșină credite de la bănci între 500.000 și 10 milioane de lei, cu garanții de stat de până la 90% și dobânzi subvenționate.

Noua componentă Agro IMM Invest este puțin diferită. Prin grant se acorda si o componenta nerambursabila de maximum 10% din valoarea finantarii garantate, cu condiția incadrarii in plafonul de 120.000 euro pentru fiecare intreprindere care isi desfasoara activitatea in sectorul pescuitului si acvaculturii, 100.000 euro pentru intreprinderile care isi desfasoara activitatea in domeniul productiei primare de produse agricole, respectiv 800.000 euro pentru fiecare intreprindere care isi desfasoara activitatea in sectorul alimentar. Aceste plafoane de ajutor de stat se referă doar la partea de subvenție, nu la întregul credit.

Banca Transilvania este cel mai mare finanțator partener în cadrul IMM Invest.

4. Ajutoare HoReCa. Instituită prin OUG 224/2020, schema pentru sprijinirea firmelor HoReCa nu este încă operațională, dar o trecem pe listă pentru că ar trebui să înceapă probabil prin februarie-martie. Ajutorul se va acorda beneficiarilor sub forma unor granturi care vor acoperi 20% din pierderea din cifra de afaceri sau din rulaj, în cazul agențiilor de turism, rezultată din desfășurarea activităților aferente codurilor anumitor coduri CAEN HoReCa, suferită în anul 2020, comparativ cu anul 2019.

Valoarea maximă a ajutorului de stat va fi de 800.000 euro/întreprindere. Cifrele utilizate trebuie să fie brute, şi anume înainte de deducerea impozitelor sau altor taxe.

Firmele eligibile sunt:

agenții de turism licențiate care desfășoară activități conform codurilor CAEN 7911, 7912, 7990,

structuri de primire turistică cu funcțiuni de cazare clasificate, care desfășoară activități conform codurilor CAEN 5510, 5520, 5530, 5590,

structuri de alimentație, care desfășoară activități conform codurilor CAEN 5610, 5621, 5629, 5630.

Bugetul schemei de ajutor de stat este estimat la 500 milioane euro, echivalent lei, de la bugetul de stat al României, deși Legea bugetului pe anul 2021 nu este gata. Statul estimează că vor primi aceste ajutoare un număr de 73.211 de beneficiari, dintre care 15.168 structuri de cazare, 52.583 structuri de alimentație și 5.460 agenții de turism. Așteptăm Ghidul de finanțare pentru această schemă destinată HoReca.

---

În anul 2021 începe oficial perioada de programare 2021-2027, în care România are alocațte fonduri europene de aproape 80 de miliarde de euro, din care 6,6 miliarde de euro vor fi pentru microîntreprinderi și firme mici și mijlocii (IMM). Din aceștia, 3,4 miliarde de euro sunt în Planul național de reziliență și redresare (PNRR), care se află încă în negocieri cu Comisia Europeană, iar 3,2 miliarde de euro sunt prin programele operaționale obișnuite.

Din experiența primelor două perioade de programare, banii din programele operaționale nu vor fi disponibili de la început, pentru că nu este gata arhitectura instituțională națională și programele. În schimb, încă din 2021 ar trebui să înceapă să funcționeze mecanismul de reziliență, fiind gândit ca ajutor de asistență urgent pentru depășirea crizei COVID.

Și mai repede, încă din luna ianuarie 2021 Guvernul trebuie să vină cu bugetul de stat, unde ar trebui să fie prevăzute și fondurile pentru programele actuale de sprijin pentru IMM.

----

Citește și: