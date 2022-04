Fondurile UE pentru firme: iunie 2022, lansarea apelului de proiecte - promite ministrul interimar

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene are ca obiectiv luna iunie 2022 pentru lansarea apelului de proiecte pe fonduri UE de 358 milioane euro, pentru microîntreprinderi și firme mici și mijlocii (IMM) care vor să facă investiții, cu un ghid modificat. Acesta a fost anunțul ministrului interimar, Marcel Boloș.

El s-a întâlnit vineri cu șefii din Autoritatea de Management a Programului Operațional Competitivitate (AMPOC) și mai urmează luni, 11 aprilie, o nouă întâlnire pentru deblocarea banilor europeni din fosta Măsură 3, Acțiunea 4.1.1-POC sau cum se va mai numi linia de finanțare, dacă se va deschide într-adevăr.

„Deblocăm cele aproximativ 400 de milioane de euro necesare investițiilor productive destinate IMM-urilor! În prima zi a mandatului interimar la Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene am avut o întâlnire productivă cu Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate (AM POC) în care am găsit soluțiile pentru deblocarea alocărilor financiare de circa 400 de milioane de euro, atât de necesare investițiilor productive destinate IMM-urilor. Am discutat etapele și calendarul, luni urmând să avem o nouă întâlnire pentru definitivarea criteriilor de calificare necesare obţinerii finanţărilor, inclusiv aspectele legate de componenta verde a investițiilor ce urmează a fi finantate. Obiectivul este ca în luna APRILIE să fie prezentat în consultare publică ghidul apelului, și cel mai târziu în luna IUNIE să lansăm apelul. Da, în iunie acest an! Imediat după input-ul mediului de afaceri” - a scris Boloș pe Facebook.