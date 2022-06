Coordonator Start-Up Nation, despre punctajul 2022: Am încercat să urmărim investițional, chiar dacă muncim la stat, banii să se întoarcă la buget

Directorul general adjunct al Direcției Generale Politici Antreprenoriale din Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, Adrian Panait, care coordonează și programul Start-Up Nation, a declarat că în stabilirea grilei de punctaj pentru ediția 2022 a schemei de finanțare, favorizează firmele din domenii cu aport mare la produsul intern brut pentru ca granturile ce vor fi acordate să fie returnate rapid de firme către stat, sub formă de contribuții sociale pentru salarii, impozite și taxe.

„Acum am cerut o statistică de la Registrul Comerțului cu activitățile care aduc cea mai mare plusvaloare în economia națională, am făcut un raport între cât se aduce la bugetul de stat și am punctat suplimentar activitățile care aduc mai mult la buget. Am încercat să urmărim și noi investițional, chiar dacă muncim la stat, ca acești bani acordați sub formă de grant, indiferent că sunt fonduri naționale sau fonduri europene, să se întoarcă la bugetul de stat ca noi să ieșim aici și să spunem că am recuperat toată investiția. Nu să fie doar niște granturi acordate și să nu fie urmărit nimic. Și atunci mergem pe acele chei de interes, că e vorba de locuri de muncă, de investiții în echipamente, dar urmărim banii care se întorc: din contribuții, impozite, taxe” - a spus Panait (foto-stânga).