Ministerul Economiei: Din acest moment, pot veni banii bugetați în 2021 pentru Măsura 2 și Măsura 1

Alex Consultant

Cum adica 150 milioane euro, cand in buget ai trecut suma de 6,6miliarde lei pt cele 3 masuri ? Unde este nesincronizarea sau intentia mai putin buna sau minciuna sau sfidarea maxima pe care o dovedeste ministrul Nasui fata de antreprenorii in numar de peste 22.000 care si-au pus sperantele in aceste granturi. Antreprenorii au mentinut cum au putut numarul de angajati, in speranta ca vor veni banii. Dupa 6 luni, cand au facut efortul de a plati salariile angajatilor din HORECA, cu activitatea suspendata, mai au de mentinut locurile de munca inca 6 luni dupa primirea grantului. Sa fie intentia ascunsa a guvernantilor de a mentine locurile de munca 6+6 luni ? Cand se publica lista cu platile efectuate pe masura 2?