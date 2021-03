Bugetul de stat 2021, în Monitorul Oficial. Calendarul plăților la Măsura 2

O. Constantin

Hotararea Ministrului de a impartii pe calupuri, cu nerespectarea art. 15, inseamna abuz in serviciu si din cate stiu eu inca se pedepseste abuzul in serviciu, ca doar de aceea am iesit in strada acum 4 ani. Deci, domnii de la DNA nu se sesizeaza? Cine au fost adevaratii beneficiari ai masurii 2? Am vrut sa le fac plangere la DNA, dar avocatul m-a convins ca n-am nicio sansa de castig. Daca exista doritori sa ne strangem si sa facem o plangere la DNA in numele unui grup si daca exista si un avocat care sa se priceapa, eu sunt dispus "sa ma urc cu picioarele pe acesti incapabili". Multumesc