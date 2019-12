Start-Up Nation 2020 și alte fonduri pentru firme: LISTA ajutoarelor de la stat cu bugetele stabilite de Guvern

Guvernul a modificat ușor bugetul propus de Ministerul Finanțelor pentru programul de finanțare Start-Up Nation, în cadrul bugetului de stat pe anul 2020, pe care îl stabilește prin angajarea răspunderii în Parlament, luni. Și alte programe mai mici pentru finanțarea firmelor cu bani de la stat s-au modificat puțin ca alocări 2020 față de propunerea Ministerului Finanțelor de acum o săptămână.

Luni, la ora 12 Guvernul se reunește în ședință și, teoretic, ar mai putea accepta noi modificări (amendamente), propuse de parlamentari la bugetul pe anul 2020, pentru ca de la ora 16.00 să decidă bugetul de stat pe anul 2020 în firma fonală, prin angajarea răspunderii în Parlament.

Să vedem cum arată programele de finanțare a micilor afaceri înainte de ședința de guvern de azi.

Start-Up Nation 2018-2019 - pentru câte firme ajunge acum bugetul

Bugetul adoptat de Guvern prevede că Ministerul Economiei va avea prevăzuți în anul 2020 aproape 324 milioane lei, credite bugetare, adică bani puși în buget pentru plăți în Start-Up Nation. În propunerea inițială de la Ministerul Finanțelor erau aici doar 233 de milioane de lei.

Cu acești bani vor fi asigurate plățile către beneficiarii care s-au calificat la finanțare în ediția a doua a programului Start-Up Nation, 2018-2019.

Reamintim că în 2019 s-au pus în buget credite bugetare de 300 de milioane de lei, bani care au ajuns deja la agențiile pentru IMM teritoriale. Astfel, în total, vorbim de 624 de milioane de lei, bani care acoperă în total în jur de 3.120 de beneficiari, la suma maximă de 200.000 de lei a ajutorului de la stat.

În program s-au calificat la finanțare 10.000 de firme, ceea ce înseamnă că deocamdată vor rămâne descoperiți 6880 de beneficiari. Experiența anilor trecuți arată că nu toți ajung să implementeze planurile de afaceri, unii se pierd pe drum, renunță, pleacă în străinătate, se răzgîndesc. Unii, nu mulți, au și început să-și vândă „proiectele câștigătoare”, dacă or găsi cumpărători.

Prin urmare, Guvernul ar putea să mai lase timpul să mai cearnă „câștigătorii” și apoi, la rectificarea bugetară din a doua jumătate a anului 2020, să aloce restul de bani pentru plățile către cei „rămași în joc”, până la finalul anului 2020.

Start-Up Nation 2020 - alocarea adoptată de Guvern

Bugetul aprobat de guvern mai prevede 233 de milioane de lei, credite de angajament. Cu creditele de angajament, Ministerul Economiei va putea să deschidă o nouă sesiune a programului Start-Up Nation, pentru că în Programul de guvernare a promis că va păstra schema de finanțare (doar că o va modifica).

Banii aceștia ar ajunge abia pentru circa 1.160 de firme într-un nou program Start-Up Nation 2020, mult sub nivelul de până acum al programului, care țintea până la 10.000 de IMM-uri la sprijin, așa cum am mai scris. Asta dacă se va menține ajutorul nerambursabil de câte 200.000 de lei per firmă.

Alte programe de finanțare pentru afaceri mici și mijlocii 2020:

Stimularea exporturilor 2020

Sunt propuse fonduri de 70.000.000 lei - credite de angajament și 50.000.000 lei credite bugetare. În proiectul inițial, Ministerul de Finanțe prevăzuse doar 50 de milioane de lei la creditele de angajament.

În anii trecuți, în acest program se acorda consultanță pentru operatorii economici cu activitate de export in scopul elaborării și implementării strategiilor de export și prezentării celor mai bune practici in domeniul promovării ofertei de export in vederea identificării de oportunități de export.

Internaționalizare 2020

Programul de susținere a internaționalizării operatorilor economici romani, pentru perioada 2017 - 2020 are propuse 10.000.000 lei credite de angajament și 10.000.000 lei credite bugetare.

În anii trecuți, firmele private românești au putut obține fonduri nerambursabile de la stat de maximum 25.000 de lei fiecare, pentru a merge în străinătate la târguri și expoziții prin acest program. Au putut intra la finanțare firme din domenii ca: tehnologia informaţiei IT), sectorul alimentar, fabricarea mobilei, industria textilă, cercetare, inovare ştiinţifică şi medicală.

În 2018, de exemplu, au fost favorizate firmele care au ales ca piețe-țintă zone din afara Uniunii Europene, cu prioritate Africa sau Asia.

Programul Comerț 2020

Programul de dezvoltare a activităților de comercializare a serviciilor de piață are o alocare propusă în proiectul de buget de 40.000.000 lei credite de angajament și 40.000.000 lei credite bugetare.

În anul 2019, guvernul precedent alocase 15 milioane de lei pentru programul Comerț, dar în cele din urmă sesiunea de depunere a proiectelor nu a mai avut loc.

În Programul Comerț 2018, un număr de 209 microîntreprinderi și firme mici și mijlocii (IMM) private s-au calificat pentru finanțări nerambursabile de maximum 250.000 de lei de la stat. În total, peste 1.000 de firme s-au înscris în program în acel an. Nu toate IMM-urile au solicitat suma maximă.

Microindustrializare 2020

În propunerea de buget pe anul 2020, este prevăzut „Programul național multianual de macroindustrializare”, dar cel mai probabil este vorba de o eroare de redactare, având în vedere nivelul totuși redus al finanțării pentru un program „macro”.

Deci Microindustrializare 2020 are propus un buget de 65.000.000 lei credite de angajament și 65.000.000 lei credite bugetare.

În anul 2019 guvernul trecut alocase 22 de milioane de lei pentru Microindustrializare, dar programul nu s-a mai deschis.

În Programul Microindustrializare 2018, un număr de 247 de firme s-au calificat în interiorul bugetului disponibil, la fonduri nerambursabile de până la 450.000 de lei fiecare din bugetul de stat. Majoritatea IMM-urilor au solicitat suma maximă de 450.000 de lei sau pe aproape.

Programul Femeia Antreprenor 2020

Programul national mutianual pentru dezvoltarea antreprenoriatului in randul femeilor din sectorul intreprinderilor mici si mijlocii are prevăzuți 1 milion de lei și în anul 2020. În edițiile din ultimii ani, prin acest program, 80 de femei de afaceri românce au putut urma cursuri de antreprenoriat în România, dar o parte dintre ele, și în străinătate, prin acest program.

De exemplu, în 2018, destinațiile externe pentru femeile calificate la faza finală au fost Londra, Paris, Madrid și Roma.

Programul de cursuri de antreprenoriat EMPRETEC 2020

În anul 2020, se alocă buget de 504.000 de lei pentru lansarea unei noi sesiuni în Programul UMCTAD/ EMPRETEC Romania pentru sprijinirea dezvoltării IMM. În 2018, circa 100 de români au putut urma cursuri gratuite de antreprenoriat şi management, prin programul guvernamental EMPRETEC. Produsul de bază oferit participanţilor la Program a fost atelierul de lucru pentru dezvoltarea competenţelor personale antreprenoriale dezvoltat de Universitatea Harvard împreună cu Management Systems International şi McBeer & Co , pe parcursul a 9 zile calendaristice.

Se alocă un buget de 5 milioane de lei, pentru organizarea târgului în anul 2020, cu anumite gratuități pentru expozanții - firme mici și mijlocii (IMM). De asemenea, se organizează conferinte, seminarii, mese rotunde, workshop-uri si prezentari in scopul cresterii numarului intreprinzatorilor de succes si a competentelor antreprenoriale. În ultimii ani, târgul a fost bugetat de Guvern, dar nu a mai fost organizat.

Programul Meșteșuguri-Artizanat 2020 - bani pentru hand-made

Programul national mutianual pentru sustinerea mestesugurilor si artizanatului va avea alocați și anul acesta 890.000 de lei, pentru organizarea unui târg de profil, la care vor fi invitați și susținuți financiar să participe meșteșugari și artzani din toată țara.

În 2019, târgul de produse hand-made s-a făcut la Bran. Prin Program au putut fi suportate cheltuielile de transport pentru beneficiari şi pentru produsele acestora, în valoare maximă de 2.000 lei, precum şi cheltuielile de cazare a beneficiarilor pe perioada desfăşurării evenimentului, în valoarede maximum 1.600 lei/beneficiar pentru maxim patru nopţi de cazare, dar nu mai mult de 200 lei/noapte/persoană.

