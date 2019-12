LISTA - Fonduri pentru firme 2020: Start-Up Nation și alte programe de ajutoare pentru afaceri

Statul a publicat lista programelor de finanțare pentru firme mici și mijlocii (IMM), inclusiv Start-Up Nation, cu alocările bugetare propuse pentru anul 2020. Guvernul vrea să adopte rapid bugetul, prin angajarea răspunderii în Parlament, fără dezbatere, amendamente și vot.

La „prima strigare”, celebrul program Start-Up Nation va avea un buget mic în anul 2020, format din:

232.959.000 lei, credite bugetare

232.959.000 lei, credite de angajament.

Ce se întâmplă cu plățile Start-Up Nation 2018-2019

Creditele bugetare sunt bani puși în buget pentru plăți. Cel mai probabil, acești bani sunt pentru plățile către beneficiari și/sau băncile partenere care au asigurat finanțarea planurilor de afaceri ale firmelor din Start-Up Nation prin credite-punte, până când statul reușește să asigure ajutoarele nerambursabile promise antreprenorilor români.

Prin urmare, putem vorbi de 232.959.000 lei, plăți care se vor putea face până la rectificarea bugetară pe anul 2020 (care va putea fi făcută abia în a doua jumătate a anului).

De asemenea, în 2019 s-au mai alocat 300 de milioane de lei pentru plățile din programul Start-Up Nation, bani care pot fi cheltuiți până la finalul anului curent, în măsura în care firmele beneficiare transmit facturi la decont.

Putem vorbi, așadar, de un total de peste 530 de milioane de lei pentru plățile din Start-Up Nation 2018-2019 (ediția a doua), în condițiile în care necesarul de finanțare poate ajunge la 2 miliarde de lei, dacă vor duce proiectele la final toate cele 10.000 de afaceri selectate la finanțare.

Plățile pe Start-Up Nation nr. 2 se pot face până la finalul anului 2020, deci la rectificarea bugetară se mai pot aloca bani pentru plățile către băncile partenere.

Ce se mai aude cu Start-Up Nation 3 - 2020

Noul Guvern a afirmat că va continua programul Start-Up Nation, dar îl va modifica, pentru a pune accent pe performanță și inovare.

Creditele de angajament care se văd în propunerea de buget pe anul 2020, de 232.959.000 lei, pot permite deschiderea unei noi sesiuni de înscriere, Start-Up Nation 3, în prima parte a anului 2020.

La valoarea maximă a ajutorului nerambursabil, de 200.000 de lei, din prezent, acest buget ar ajunge abia pentru circa 1.160 de firme, mult sub nivelul de până acum al programului, care țintea până la 10.000 de IMM-uri la sprijin.

Alte programe de finanțare pentru afaceri mici și mijlocii 2020:

- Stimularea exporturilor. Sunt propuse fonduri de 50.000.000 lei - credite de angajament și 50.000.000 lei credite bugetare.

În anii trecuți, în acest program se acorda consultanță pentru operatorii economici cu activitate de export in scopul elaborării și implementării strategiilor de export și prezentării celor mai bune practici in domeniul promovării ofertei de export in vederea identificării de oportunități de export.

- Internaționalizare 2020. Programul de susținere a internaționalizării operatorilor economici romani, pentru perioada 2017 - 2020 are propuse 10.000.000 lei credite de angajament și 10.000.000 lei credite bugetare.

În anii trecuți, firmele private românești au putut obține fonduri nerambursabile de la stat de maximum 25.000 de lei fiecare, pentru a merge în străinătate la târguri și expoziții prin acest program. Au putut intra la finanțare firme din domenii ca: tehnologia informaţiei IT), sectorul alimentar, fabricarea mobilei, industria textilă, cercetare, inovare ştiinţifică şi medicală.

În 2018, de exemplu, au fost favorizate firmele care au ales ca piețe-țintă zone din afara Uniunii Europene, cu prioritate Africa sau Asia.

- Programul Comerț 2020. Programul de dezvoltare a activităților de comercializare a serviciilor de piață are o alocare propusă în proiectul de buget de 40.000.000 lei credite de angajament și 40.000.000 lei credite bugetare.

În anul 2019, guvernul precedent alocase 15 milioane de lei pentru programul Comerț, dar în cele din urmă sesiunea de depunere a proiectelor nu a mai avut loc.

În Programul Comerț 2018, un număr de 209 microîntreprinderi și firme mici și mijlocii (IMM) private s-au calificat pentru finanțări nerambursabile de maximum 250.000 de lei de la stat. În total, peste 1.000 de firme s-au înscris în program în acel an. Nu toate IMM-urile au solicitat suma maximă.

- Microindustrializare 2020. În propunerea de buget pe anul 2020, este prevăzut „Programul național multianual de macroindustrializare”, dar cel mai probabil este vorba de o eroare de redactare, având în vedere nivelul totuși redus al finanțării pentru un program „macro”.

Deci Microindustrializare 2020 are propus un buget de 65.000.000 lei credite de angajament și 65.000.000 lei credite bugetare.

În anul 2019 guvernul trecut alocase 22 de milioane de lei pentru Microindustrializare, dar programul nu s-a mai deschis.

În Programul Microindustrializare 2018, un număr de 247 de firme s-au calificat în interiorul bugetului disponibil, la fonduri nerambursabile de până la 450.000 de lei fiecare din bugetul de stat. Majoritatea IMM-urilor au solicitat suma maximă de 450.000 de lei sau pe aproape.

LISTA completă a programelor de ajutoare pentru IMM 2020: