[P] Eficientizare energetică a spațiului de producție în cadrul Display Total Grup SRL

DISPLAY TOTAL GRUP SRL, cu sediul in Municipiul Bucuresti, B-dul Basarabia, nr. 256, sector 3, cod postal 030352, a derulat, incepând cu data de 27.03.2023, proiectul cu titlul „Eficientizare energetica a spatiului de productie in cadrul Display Total Grup SRL”, cod SMIS 160885, co-finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala/ Fondul de Coeziune prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020, incheiat cu Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene in calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Operational Infrastructura Mare 2014 – 2020.

Proiectul este co-finantat prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014 - 2020, Axa Prioritara 11: Masuri de imbunatatire a eficientei energetice si de stimulare a utilizarii energiei din surse regenerabile, Obiectivul specific 11.1: Eficienta energetica si utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu al intreprinderilor, POIM - Masuri de ajutor de stat pentru productie din surse energie regenerabile.

Valoarea totala a proiectului a fost de 2.246.814,07 lei, din care asistenta financiara nerambursabila este de 740.987,72 lei.

Proiectul s-a implementat in Municipiul Bucuresti, B-dul Basarabia, nr. 256, sector 3, pe o durata de 7 luni.

Obiectivul general al proiectului a fost implementarea unor masuri de eficientizare energetica la nivelul intreprinderii Display Total Grup SRL prin producerea energiei necesare consumului propriu de functionare din surse regenerabile de energie solara la punctul de lucru din Municipiul Bucuresti.

Rezultate obtinute:

Putere instalata din surse regenerabile de energie: 91,9 kW pompe de caldura si 355 kW sistem fotovoltaic.

2. Consumul total echivalent de energie estimat a se obtine incepând cu anul 2024 fata de anul de referinta anul 2021 va fi de 14,89 tep/an.

3. Emisiile de gaze cu efect de sera reduse, exprimate in tone CO2 incepând cu anul 2024 fata de anul de referinta anul 2021 vor fi de 2,83 tone CO2/an.

Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala / Fondul de Coeziune prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014 – 2020.

Detalii suplimentare puteti obtine de la:

Nume persoana de contact: Amzar Marian, Functie: Responsabil proiect, Tel. 0731731173, e-mail: marian.amzar@displaygrup.ro